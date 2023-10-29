Ворог вночі чотири рази обстрілював Нікополь

Росіяни вночі чотири рази атакували мирні громади Нікопольщини.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Били по Нікополю та Мирівській громаді. Випустили півтора десятки снарядів, – заявив очільник ДОР у соцмережах.

У місті пошкоджена державна установа, 6 житлових будинків та одне підприємство.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч пройшла без обстрілів.

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