Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Росіяни намагалися атакувати область двома ракетами, але їх знищили бійці з ПвК “Схід”.
Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та авто.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також ворог двічі бив по Нікополю з артилерії. Випустили близько півдесятка снарядів.
На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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