Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Ніч на Дніпропетровщині знову була неспокійною.

Росіяни намагалися атакувати область двома ракетами, але їх знищили бійці з ПвК “Схід”.

Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також ворог двічі бив по Нікополю з артилерії. Випустили близько півдесятка снарядів.

На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Українська

Автор: