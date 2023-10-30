Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Сьогодні 07:40
просмотров

Ніч на Дніпропетровщині знову була неспокійною.

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Росіяни намагалися атакувати область двома ракетами, але їх знищили бійці з ПвК “Схід”.

Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментар

Також ворог двічі бив по Нікополю з артилерії. Випустили близько півдесятка снарядів.

На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційний коментарУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі та передмісті вимикатимуть світло на 9 годин
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі та передмісті вимикатимуть світло на 9 годин

Ще є час підготуватися!

У Повітряних силах розповіли, якими ракетами обстріляли Дніпропетровщину
Новини Дніпра
28.10.2023 12:04
У Повітряних силах розповіли, якими ракетами обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні вночі Дніпропетровську область атакував ворог.

Над Дніпропетровщиною вночі збили 3 ракети, – Лисак
Новини Дніпра
28.10.2023 09:59
Над Дніпропетровщиною вночі збили 3 ракети, – Лисак

Вночі сили ППО збили 3 ворожі ракети.

Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
27.10.2023 20:10
Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині

Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…

Наверх