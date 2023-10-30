В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

В Днепре на территории школы №55 обнаружили упаковки с патронами.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что всего на территории учебного заведения было 13 упаковок с патронами калибра 5.45 мм (по 30 в каждой).
На место вызвали правоохранителей. Они изъяли опасную находку.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту продолжается проверка.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните в полицию или Службу спасения!
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