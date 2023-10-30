Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Сегодня 15:52
просмотров

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Новости Днепра про В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Фото условное.

В Днепре на территории школы №55 обнаружили упаковки с патронами.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что всего на территории учебного заведения было 13 упаковок с патронами калибра 5.45 мм (по 30 в каждой).

На место вызвали правоохранителей. Они изъяли опасную находку.

Новости Днепра про В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту продолжается проверка.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните в полицию или Службу спасения!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:52
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
Новости Днепра
Сегодня 14:51
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.…

В Днепре внезапно скончался известный адвокат
Новости Днепра
Сегодня 13:37
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
Новости Днепра
Сегодня 13:04
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Последние новости

Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию

Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался пересечь границу с Румынией с фальшивым пенсионным.

Сегодня 15:44
3
просмотров
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

Сегодня 14:52
5
просмотров
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Сегодня 14:51
6
просмотров
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на рукаве.

Сегодня 14:25
2
просмотров
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Пора вспомнить о COVID-19!

Сегодня 13:58
6
просмотров
В Днепре внезапно скончался известный адвокат
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

Сегодня 13:37
7
просмотров
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Сегодня 13:04
4
просмотров
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн

Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.

Сегодня 12:57
8
просмотров
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать  в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…

Сегодня 12:24
10
просмотров
Аферисты обманывали военных и правоохранителей в Днепропетровской области: детали схемы
Аферисты обманывали военных и правоохранителей в Днепропетровской области: детали схемы

Житель Донецкой области с криминальным прошлым придумал схему, чтобы обманывать клиентов государственного банка.

Сегодня 12:08
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх