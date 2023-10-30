В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

В Днепре на территории школы №55 обнаружили упаковки с патронами.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что всего на территории учебного заведения было 13 упаковок с патронами калибра 5.45 мм (по 30 в каждой).

На место вызвали правоохранителей. Они изъяли опасную находку.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту продолжается проверка.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните в полицию или Службу спасения!

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