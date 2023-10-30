“Український Архітектурний Постмодерн”: у мешканці Дніпра розкритикували техно-кіоск

Дніпряни розкритикували дизайн кіоску на вулиці Титова.

На вулиці Титова розташований кіоск, який ріже очі місцевим мешканцям. На “яскравий” дизайн поскаржилася дніпрянка Ірина у спільноті Urban Dnipro Community.

Це вже норма, чи все ж таки шизофренія? – підписала свій допис з фото Ірина.

Кіоск, де продають різні техно-дрібнички та обслуговують техніку, має досить кричущий дизайн, який вибивається із загального виду вулиці. Крім вітрини, де стоять товари, по усьому периметру розміщена реклама. Дніпряни вважають, що вона має бути стриманішою.

Ааааа! Жесть! Новий стиль в архітектурі – Український Архітектурний Постмодерн. Моя рідна Тітова, як же тебе не любити, – пишуть у коментарях.

Містяни пропонують звернутися до контакт-центру міськради, що департамент, який займається регуляцією торгівлі та реклами оцінив зовнішній вигляд кіоску.

Це окрема стаття. Але звертатися на ту ж саму гарячу лінію, щоб перевірили законність і дали офіційну відповідь. Просто документи на аренду землі ми не бачимо, а те що реклама не відповідає дизайн-коду, це одразу видно, та це може кожний перевірити, – зазначає пан Павло.

Нагадаємо, у Дніпрі діє дизайн-код, згідно з яким власники бізнесів мають оформлювати рекламу на фасадах будівель. Зокрема, ці правила регулюють зовнішній вигляд споруд в історичному ареалі міста та борються з візуальним шумом. До прикладу, не можна фарбувати фасад у колір, відмінний від того, що вказаний у паспорті будівлі чи розміщати занадто кремезний банер.

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