Завтра в Україні очікується найтепліший день: у Дніпрі буде +22 градуси

31 жовтня в Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі.
Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря протягом дня передбачається +17+24 градуси. Навіть вночі буде тепло – +10+14, на сході та північному сході +8+11 градусів.
Дощу не буде – антициклональний характер погоди. Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів (карта) спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів, – зазначила синоптик.
У Дніпрі завтра теж буде тепло – вночі +12°…+10°, вдень +20°…+22°. Опадів не передбачається, вітер 5-10 м/с.
А вже в середу, за прогнозом Наталки Діденко, місцями пройде дощ. До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.
Відчутне похолодання очікується 7 листопада, проте також не критично. Уже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12 листопада, – додала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми писали, що метеорологиня розповіла, якою буде зима цього року: чи чекати дніпрянам морозів та снігопадів.
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