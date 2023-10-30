Мешканець Кривого Рогу видавав себе за пенсіонера, щоб втекти до Румунії

Мешканця Кривого Рогу судитимуть за те, що він намагався перетнути кордон з Румунією з фальшивим пенсійним.

Криворіжця, який хотів поїхати до Румунії затримали у травні, коли той намагався перетнути кордон на КПП “Мамалига”. Для цього 35-річний чоловік використав липове пенсійне та нотаріально завірену довідку про перебування на консульському обліку. Втім, прикордонники запідозрили підробку.

Перевіривши документи ще раз, прикордонники впевнилися, що вони липові та викликали поліцію. Понад п’ять місяців тривало досудове розслідування. Тепер справу чоловіка передадуть до суду.

За спробу перетину кордону під час воєнного стану та підробку документів 35-річному криворіжцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Долю порушника вирішить суд.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали адміністраторів телеграм-каналу, які там рекламували свої послуги людям, які хотіли втекти від мобілізації за кордон.

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