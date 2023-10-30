У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

У Дніпрі на території школи №55 знайшли упаковки з патронами.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що всього на території навчального закладу було 13 упаковок з патронами калібру 5.45 мм (по 30 у кожній).
На місце викликали правоохоронців. Вони вилучили небезпечну знахідку.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
Журналісту dnepr.info повідомили, шо за вказаним фактом триває перевірка.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!
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