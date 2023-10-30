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  • У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

Сьогодні 15:52
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Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
Новости Днепра про У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

Фото умовне.

У Дніпрі на території школи №55 знайшли упаковки з патронами.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що всього на території навчального закладу було 13 упаковок з патронами калібру 5.45 мм (по 30 у кожній).

На місце викликали правоохоронців. Вони вилучили небезпечну знахідку.

Новости Днепра про У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info повідомили, шо за вказаним фактом триває перевірка.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

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Новости Днепра про У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліціїРусский

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