У Дніпрі на території 55-ї школи знайшли 13 упаковок з патронами: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

У Дніпрі на території школи №55 знайшли упаковки з патронами.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що всього на території навчального закладу було 13 упаковок з патронами калібру 5.45 мм (по 30 у кожній).



На місце викликали правоохоронців. Вони вилучили небезпечну знахідку.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info повідомили, шо за вказаним фактом триває перевірка.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: