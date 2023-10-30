Завтра в Украине ожидается самый теплый день: в Днепре будет +22 градуса

31 октября в Украине ожидается самый теплый день в ближайшей перспективе.
Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха в течение дня предполагается +17+24 градуса. Даже ночью будет тепло – +10+14, на востоке и северо-востоке +8+11 градусов.
Дождя не будет – антициклональный характер погоды. Правда, противостояние восточного антициклона и западных циклонических процессов (карта) приведет к порывистому ветру, иногда к штормовым порывам, – отметила синоптик.
В Днепре завтра тоже будет тепло – ночью +12°…+10°, днем +20°…+22°. Осадков не ожидается, ветер 5-10 м/с.
А уже в среду, по прогнозу Натальи Диденко, местами пройдет дождь. До конца недели температура воздуха в Украине будет колебаться в приемлемых пределах, без морозов и снега.
Ощутимое похолодание ожидается 7 ноября, однако тоже не критично. Уже более подходящая сезону холодная погода вероятна с 12 ноября, – добавила синоптик.
Напомним, ранее мы писали, что метеоролог рассказала, какой будет зима в этом году: ждать ли днепрянам морозов и снегопадов.
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