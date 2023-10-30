В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

Правоохранители устанавливают размер ущерба и занимаются поиском грабителей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что злоумышленники вынесли из дома золотые украшения, 200 тысяч гривен и другое имущество.

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