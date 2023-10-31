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  • Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)

Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)

Сьогодні 09:30
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Це була надзвичайно складна операція, під час якої військовому довелося повністю зупинити серце.

Новости Днепра про Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)

Учора, 30 жовтня, українські лікарі провели надзвичайно складну операцію – дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

Про це повідомляють у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що військовий отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У його серці застряг металевий уламок розміром 7Х6Х5,5 мм.

Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили його в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. До операції пацієнта готували три дні – вона виявилась складною через те, що уламок застряг у важливій структурі серця. Але завдяки професійності лікарів на усіх ланках медичної евакуації пацієнта вдалось врятувати!

Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити. Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці – неодимовим магнітом. Ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)

Бажаємо нашому захиснику швидкого одужання, дякуємо медикам за врятоване життя!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра врятували воїна, в шию якого влучила куля.

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Новости Днепра про Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)Українська

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