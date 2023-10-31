У ДТЕК вперше попередили про відключення світла: де не буде сьогодні та причина
Час вказано орієнтовний!
Сьогодні, 31 жовтня, абоненти компанії ДТЕК залишаться без світла орієнтовно з 8:00 до 19:00.
Причина – проведення планових робіт.
Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Полонської-Василенко, 2, 4;
- пров. Желваківського, 2, 4;
- просп. Слобожанський, 17, 19, 21;
- вул. Котляревського, 2, 5, 7, 7-А, 9-Г, 11, 11-А;
- вул. Гаражна, 4;
- Донецьке шосе, 97, 99, 103, 107, 109, 123, 123-А, 131, 131-Б, 135;
- вул. Міхновського, 2, 4, 10;
- вул. Щербаня, 2, 4;
- вул. Магдалинівська, 4;
- вул. Усенка, 9, 11-К, 13, 15, 19, 21;
- вул. Майдан Озерний, 19, 21, 21-А;
- вул. Андрія Фабра, 14, 16;
- вул. Старокозацька, 25, 50;
- вул. В’ячеслава Липинського, 14;
- вул. Магдебурського права, 2;
- просп. Дмитра Яворницького, 40, 42, 44;
- вул. Харківська, 2, 4;
- просп. Богдана Хмельницького, 8, 10, 12, 14, 28-А;
- вул. Івана Акінфієва, 1, 2, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;
- вул. Яворницького, 6;
- пров. Яворницького, 6;
- пл. Шевченка, 4-А;
- вул. Мусліма Магомаєва, 2, 5;
- вул. Роблена, 2;
- вул. Марії Грінченко, 2, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35;
- вул. Фортечна, 1, 3-26, 24-А, 28;
- вул. Крамнича, 2;
- пров. Кіріна, 4, 5, 7;
- пров. Лемешева, 1, 3, 5;
- просп. Свободи, 6, 8, 8-А, 8-Б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60-А, 62, 78, 82, 84;
- пров. Білозерський, 1-14, 14-А, 15-18, 20-27;
- пров. Мармуровий, 1-21, 23;
- вул. Якірна, 1-7, 9-А, 10-17, 19;
- пров. Сонячний, 1-17, 19, 23;
- пров. Танковий, 1-8, 11-16, 19, 21, 23;
- вул. Лавандова, 1, 2, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29-33, 34, 35, 37-47, 49, 52, 53, 53-А, 53-Б, 54;
- вул. Лірична, 79, 106, 106-А, 108;
- пров. Відродження, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 31;
- пров. Яблуневий, 1-4, 6, 8, 10;
- вул. Велика Діївська, 103, 400-543 (частково);
- вул. Мукачівська, 33, 35, 74;
- вул. Андрійченка, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
- пров. Вагнера, 52;
- вул. Коробова, 2, 3-А, 6;
- ж/м Червоний Камінь, 4-6, 8;
- вул. Героїв Революції, 26, 30;
- вул. Докучаєва, 18-25, 26, 27;
- просп. Металургів, 12-38 (парні);
- вул. Флангова, 11, 13, 15, 17, 19, 20-28, 28-А;
- вул. Садовського, 1-45 (частково);
- вул. Новошкільна, 70-80 (частково);
- вул. Соснова, 15, 15-Б;
- вул. Банківська, 12-Л;
- вул. Антоновича, 4, 6, 10, 10-Б;
- просп. Олександра Поля, 59;
- бульвар Слави, 28-40 (частково);
- вул. Високогірна, 100-118 (частково);
- узвіз Самарський, 10, 12, 16;
- пров. Червоний, 1-37 (частково);
- вул. Промислова, 18-24 (парні), 26-78 (частково);
- вул. Вугільна, 1-45 (частково), 83;
- вул. Костя Пестушка, 1-А;
- вул. Зональна, 1, 2, 5, 6-9, 11, 11-А, 13, 15, 17-А, 19;
- вул. Безлісна, 1-17 (частково);
- вул. Кипуча, 1-24, 26;
- вул. Дзеркальна, 1-50 (частково);
- вул. Зеленогірська, 1-33 (частково);
- вул. Окружна, 11-62 (частково);
- вул. Трансформаторна, 128-176 (парні);
- вул. Івана Огієнка, 88-134 (парні);
- вул. Професора Герасюти, 24, 24-А, 26-А;
- вул. Богданова, 32-99 (частково);
- вул. Алли Горської, 98-128 (частково).
Також у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Зоологічна: 29, 30;
- вул. Мирна: 29;
- вул. Серпнева: 1-А;
- вул. Чорноморська: 1, 2-Б, 3-7, 8-А, 9-20, 21-А, 22-24, 26-29;
- вул. Шпакова: 1, 2-А, 3-А, 4-11, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-28 (парні), 30-А.
Читайте також:
Українська
Комментарии
Новости по теме
Новини Дніпра
Сегодня 07:15
Важлива інформація!
Новини Дніпра
Сегодня 06:55
Будьте обережні з вогнем!
Новини Дніпра
Вчера 21:25
Упродовж цього тижня у Дніпрі вимикатимуть світло.
Новини Дніпра
Вчера 17:46
У середу, 25 жовтня, після 22:00 на лінію «102» надійшло…