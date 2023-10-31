Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантів

Сьогодні 09:00
просмотров

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантів

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 300 810 своїх військових, зокрема 870 – за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, наші захисники за 615 днів великої війни знищили 5211 танків, 9804 ББМ, 321 літак, 324 вертольоти тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 300810 (+870) осіб,
  • танків ‒ 5211 (+21),
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29),
  • артилерійських систем – 7227 (+25),
  • РСЗВ – 844 (+10),
  • засоби ППО ‒ 562 (+3),
  • літаків – 321 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1546 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35),
  • спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантів

Дякуємо кожній та кожному, хто сьогодні захищає нашу країну!

Нагадаємо, раніше ми писали, що за добу ЗСУ знищили рекордну кількість росіян та 55 ворожих танків.

Читайте також:

 

Новости Днепра про ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантівУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантівРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)
новини України
Сьогодні 09:30
Українські хірурги врятували воїна, в серці якого застряг металевий уламок (ФОТО)

Це була надзвичайно складна операція, під час якої військовому довелося…

Завтра в Україні очікується найтепліший день: у Дніпрі буде +22 градуси
Новини Дніпра
Вчора 16:51
Завтра в Україні очікується найтепліший день: у Дніпрі буде +22 градуси

Останній день жовтня порадує погодою.

Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023
Новини Дніпра
Вчора 10:00
Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023

Останній місяць осені принесе кілька магнітних бур, але всі вони…

Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехніки
Новини Дніпра
Вчора 09:30
Взяв академвідпустку і пішов на фронт: на Донеччині загинув 22-річний студент Дніпровської політехніки

Вічна слава!

Наверх