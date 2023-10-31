ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 300 тис. окупантів

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 300 810 своїх військових, зокрема 870 – за останню добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, наші захисники за 615 днів великої війни знищили 5211 танків, 9804 ББМ, 321 літак, 324 вертольоти тощо.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.10.23 орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.
Дякуємо кожній та кожному, хто сьогодні захищає нашу країну!
Нагадаємо, раніше ми писали, що за добу ЗСУ знищили рекордну кількість росіян та 55 ворожих танків.
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Александра Лучка
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