Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай курсуватиме із затримками: подробиці

Сьогодні, 31 жовтня, з 10:00 до 11:00 трамваї №9 будуть рухатися з затримками до 20 хвилин.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Бердянська.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час своїх поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси.
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