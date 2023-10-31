Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай курсуватиме із затримками: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 31 жовтня, з 10:00 до 11:00 трамваї №9 будуть рухатися з затримками до 20 хвилин.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Бердянська.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час своїх поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси.

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