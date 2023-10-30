У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси
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Сегодня 21:25

Упродовж цього тижня у Дніпрі вимикатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси

Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії. 

Раніше ми уже повідомляли, де вимикатимуть світло наприкінці жовтня. Втім, додалося кілька адрес. Тож у Дніпрі 31 жовтня не буде світла: з 09:00 до 17:00:

— вул. Зоологічна: 29, 30;
— вул. Мирна: 29;
— вул. Серпнева: 1А;
— вул. Чорноморська: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;
— вул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парні), 30А.

У листопаді світла не буде з 1 по 3 число. 

1 листопада з 8 до 17:

вул. Дмитра Кедріна: 36, 40, 40А, 42, 44А;
вул. Робоча: 79-89 (непарні), 166;
вул. Театральна: 1, 2, 4А, 6;
вул. Зоологічна: 29, 30;
вул. Мирна: 29;
вул. Серпнева: 1А;
вул. Чорноморська: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;
вул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парні), 30А.

2 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 50, 52А, 54, 56А, 58, 60;
вул. Криворізька: 16А, 20А;
вул. Павла Чубинського: 4А, 6А, 8;
вул. Робоча: 89, 91, 93А, 148, 174, 176, 178;
вул. Театральна: 1А, 5А, 6.

З листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 55;
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1-5;
вул. Робоча: 93А.
З 10:25 до 22:25:
вул. Дмитра Кедріна: 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 62;
вул. Криворізька: 12, 16, 20;
вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11, 13, 15А;
вул. Робоча: 89, 91Б, 93, 95А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;
вул. Театральна: 1А, 5А, 6.

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Новости Днепра про У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адресиРусский

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