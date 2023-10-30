У Дніпрі на початку листопада масово вимикатимуть світло: усі адреси

Упродовж цього тижня у Дніпрі вимикатимуть світло.

Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії.

Раніше ми уже повідомляли, де вимикатимуть світло наприкінці жовтня. Втім, додалося кілька адрес. Тож у Дніпрі 31 жовтня не буде світла: з 09:00 до 17:00:

— вул. Зоологічна: 29, 30;

— вул. Мирна: 29;

— вул. Серпнева: 1А;

— вул. Чорноморська: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;

— вул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парні), 30А.

У листопаді світла не буде з 1 по 3 число.

1 листопада з 8 до 17:

вул. Дмитра Кедріна: 36, 40, 40А, 42, 44А;

вул. Робоча: 79-89 (непарні), 166;

вул. Театральна: 1, 2, 4А, 6;

вул. Зоологічна: 29, 30;

вул. Мирна: 29;

вул. Серпнева: 1А;

вул. Чорноморська: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;

вул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парні), 30А.

2 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 50, 52А, 54, 56А, 58, 60;

вул. Криворізька: 16А, 20А;

вул. Павла Чубинського: 4А, 6А, 8;

вул. Робоча: 89, 91, 93А, 148, 174, 176, 178;

вул. Театральна: 1А, 5А, 6.

З листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 55;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1-5;

вул. Робоча: 93А.

З 10:25 до 22:25:

вул. Дмитра Кедріна: 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 62;

вул. Криворізька: 12, 16, 20;

вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11, 13, 15А;

вул. Робоча: 89, 91Б, 93, 95А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;

вул. Театральна: 1А, 5А, 6.

Читайте також:

Українська Русский