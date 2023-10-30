В Днепре в начале ноября будут массово выключать свет: все адреса

В течение этой недели в Днепре будут отключать свет.

Об этом сообщили в Центральной энергетической компании.

Ранее мы уже сообщали, где будут выключать свет в конце октября. Впрочем, добавилось несколько адресов. Так что в Днепре 31 октября не будет света: с 09:00 до 17:00:

— ул. Зоологическая: 29, 30;

— ул. Мирная: 29;

— ул. Августовская: 1А;

— ул. Черноморская: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;

— ул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парни), 30А.

В ноябре света не будет с 1 по 3 число.

1 ноября с 8 по 17:

ул. Дмитрия Кедрина: 36, 40, 40А, 42, 44А;

ул. Рабочая: 79-89 (нечетные), 166;

ул. Театральная: 1, 2, 4А, 6;

ул. Зоологическая: 29, 30;

ул. Мирная: 29;

ул. Августовская: 1А;

ул. Черноморская: 1, 2Б, 3-7, 8А, 9-20, 21А, 22-24, 26, 27, 29;

ул. Шпакова: 1, 2А, 3А, 4-11, 13, 14, 15А, 16-20, 21А, 22-28 (парни), 30А.

2 ноября с 08:00 до 17:00:

ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52А, 54, 56А, 58, 60;

ул. Криворожская: 16А, 20А;

ул. Павла Чубинского: 4А, 6А, 8;

ул. Рабочая: 89, 91, 93А, 148, 174, 176, 178;

ул. Театральная: 1А, 5А, 6.

С ноября с 08:00 до 17:00:

ул. Дмитрия Кедрина: 55;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1-5;

ул. Рабочая: 93А.

С 10:25 до 22:25:

ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 62;

ул. Криворожская: 12, 16, 20;

ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11, 13, 15А;

ул. Рабочая: 89, 91Б, 93, 95А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;

ул. Театральная: 1А, 5А, 6

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