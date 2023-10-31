Сегодня в Днепре популярный трамвай будет курсировать с задержками: подробности

Важная информация!

Сегодня, 31 октября, с 10:00 до 11:00 трамваи №9 будут двигаться с задержками до 20 минут.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Бердянская.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале ноября будут массово выключать свет: все адреса.

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