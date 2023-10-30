Скільки проміле алкоголю дозволять водієві “пропетляти” від покарання за нетверезе кермування

Цікаво знати.

Наразі законом передбачено, що граничний рівень алкоголю у крові водіїв 0,2 проміле. Усе що вище цієї позначки карається штрафом від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування. Втім, міжнародне право дещо гуманніше і дозволяє не більше 0,5 проміле. Тож іноді, кермувальники можуть уникнути покарання або отримати менший штраф.

Детальніше про судову практику розповіли у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міськради на Facebook.

Як зазначили фахівці, пунктом 7 розділу ІІ Інструкції №1452/735 від 09 листопада 2015 року допустимий вміст алкоголю в організмі водія становить 0,2 проміле. Водночас пунктом 5 статті 8 Віденської Конвенції про дорожній рух від 08 листопада 1968 року (ратифікована у 1974), визначено, що в національному законодавстві повинні бути передбачені спеціальні положення, які стосуються керування під впливом алкоголю. Зокрема, має бути передбачений допустимий законом рівень алкоголю в крові, а у відповідних випадках у повітрі, що видихається, перевищення якого є несумісним з керуванням транспортним засобом. Проте ступінь нетверезості відповідно до національного законодавства не повинен перевищувати 0,50 грама чистого алкоголю на літр крові або 0,25 мг на літр повітря, що видихається.

Що на практиці?

Фахівці навели приклад з судової практики, де водія, у якого виявили 0,3 проміле алкоголю у крові, виправдали.

Працівники поліції зупинили автомобіль, адже запідозрили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Кермувальник відмовився пройти огляд на місці зупинки, оскільки не довіряв правоохоронцям, проте наполягав на огляді в медичному закладі. У лікарні прилад відобразив результат 0,3 проміле, але водій стверджував, що він не вживав жодних алкогольних напоїв.

За результатами огляду в медичному закладі поліціянти склали протокол за 130-ю КУпАП.

Під час засідання судді вирішили, що перевищення норми 0,2 проміле на 0,1 проміле формально може й містить склад адміністративного правопорушення по законах України, але цей рівень вважається природнім відповідно до міжнародного законодавства.

Тобто нелогічно виписувати штраф 17000 грн та позбавити на 1 рік права керування з показником 0,3 проміле при нормі 0,2 проміле, який близький до допустимого вмісту по законодавству України та не перевищує допустимого вмісту алкоголю відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух.

Це рішення суду підтвердили і під час апеляції, тож водій не отримав покарання.

0,5 проміле це скільки?

Орієнтовно, за наявними підрахунками, 0,5 проміле це:

— 100 гр горілки (40%);

— 800 мл пива (5%);

— 307 мл вина (13%)

Водночас варто пам’ятати, що кожна людина має різний ступінь толерантності до алкоголю, тож і показники, при однаковій дозі, можуть відрізнятися.

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