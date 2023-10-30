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На Дніпропетровщині вчергове зафіксували подвійний спалах сказу

Сьогодні 20:48
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Сказ все ще бушує на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вчергове зафіксували подвійний спалах сказу

За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня фахівці зафіксували 2 осередки сказу серед тварин.

Наразі у зоні ризику двоє дорослих людей, які уже отримують антибіологічну лікувально-профілактичну терапію. Де саме стався спалах не уточнюється, але фахівці провели протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

Ситуація залишається на контролі.

Нагадаємо, раніше у Нікополі лисиця напала на домашню собаку, а на Дніпропетровщині за рік три тисячі людей постраждали від нападу тварин. 

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