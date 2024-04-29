Офіційні українські Telegram-боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу

Учора стало відомо, що Telegram заблокував низку офіційних українських ботів, які допомагали у боротьбі з російською агресією. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог».
У ГУР блокування назвали необґрунтованим, однак запевнили, що персональні дані користувачів бота – у безпеці.
Сьогодні ж у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що офіційні українські боти відновили свою роботу.
Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів, – йдеться у повідомленні.
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