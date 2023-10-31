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  • Хворіє на деменцію: у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка

Хворіє на деменцію: у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка

Сьогодні 08:30
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Хворіє на деменцію: у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка

У Дніпрі безвісти зник 74-річний Євгеній Воробйов. Відомо, що чоловік пішов з дому на вулиці Миколи Руденка ще 21 жовтня. Раніше він не зникав.

Рідні просять допомоги у пошуках!

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, хворіє на деменцію;

Був одягнутий: сірий зі смугами светр, сірі спортивні штани, білі шкарпетки, коричневі шкіряні капці.

Якщо ви бачили Євгенія Феофановича або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, «102».

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Хворіє на деменцію: у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловікаУкраїнська

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