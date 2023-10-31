Хворіє на деменцію: у Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклого 74-річного чоловіка

У Дніпрі безвісти зник 74-річний Євгеній Воробйов. Відомо, що чоловік пішов з дому на вулиці Миколи Руденка ще 21 жовтня. Раніше він не зникав.
Рідні просять допомоги у пошуках!
Про це повідомляє “Інформатор”.
Прикмети: зріст 160 сантиметрів, хворіє на деменцію;
Був одягнутий: сірий зі смугами светр, сірі спортивні штани, білі шкарпетки, коричневі шкіряні капці.
Якщо ви бачили Євгенія Феофановича або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, «102».
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
Час вказано орієнтовний!
Важлива інформація!
Будьте обережні з вогнем!
У середу, 25 жовтня, після 22:00 на лінію «102» надійшло…