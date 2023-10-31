Болеет деменцией: в Днепре больше недели разыскивают без вести пропавшего 74-летнего мужчину

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепре без вести пропал 74-летний Евгений Воробьев. Известно, что мужчина ушел из дома на улице Николая Руденко еще 21 октября. Раньше он не исчезал.

Родные просят помощи в поисках!

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост 160 сантиметров, болеет деменцией;

Был одет: серый с полосами свитер, серые спортивные брюки, белые носки, коричневые кожаные тапочки.

Если вы видели Евгения Феофановича или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46, «102».

Важна любая информация!

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