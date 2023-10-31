Болеет деменцией: в Днепре больше недели разыскивают без вести пропавшего 74-летнего мужчину

В Днепре без вести пропал 74-летний Евгений Воробьев. Известно, что мужчина ушел из дома на улице Николая Руденко еще 21 октября. Раньше он не исчезал.
Родные просят помощи в поисках!
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост 160 сантиметров, болеет деменцией;
Был одет: серый с полосами свитер, серые спортивные брюки, белые носки, коричневые кожаные тапочки.
Если вы видели Евгения Феофановича или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46, «102».
Важна любая информация!
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