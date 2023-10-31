ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 300 тыс. оккупантов

Слава Украине! Слава ВСУ!

За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла около 300 810 своих военных, в том числе 870 – за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, наши защитники за 615 дней великой войны уничтожили 5211 танков, 9804 ББМ, 321 самолет, 324 вертолета.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 300810 (+870) человек,

танков ‒ 5211 (+21),

боевых бронированных машин ‒ 9804 (+29),

артиллерийских систем – 7227 (+25),

РСЗО – 844 (+10),

средства ПВО – 562 (+3),

самолетов – 321 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5440 (+21),

крылатые ракеты ‒ 1546 (+2),

корабли /катера ‒ 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9590 (+35),

специальная техника – 1016 (+2).

Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

Спасибо каждой и каждому, кто сегодня защищает нашу страну!

Напомним, ранее мы писали, что за сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков.

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