ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 300 тыс. оккупантов

За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла около 300 810 своих военных, в том числе 870 – за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, наши защитники за 615 дней великой войны уничтожили 5211 танков, 9804 ББМ, 321 самолет, 324 вертолета.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.
Спасибо каждой и каждому, кто сегодня защищает нашу страну!
Напомним, ранее мы писали, что за сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков.
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