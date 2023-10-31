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Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздновать

Сегодня 10:00
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Уже завтра – 1 ноября!

Новости Днепра про Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздновать

Мы решили узнать, сколько выходных ждет днепрян в последний месяц осени, что будем праздновать и сколько будем работать.

В третьем месяце осени отметим несколько важных дат – это День Достоинства и Свободы и День памяти жертв Голодомора. Также в ноябре есть много профессиональных праздников.

Выходные в ноябре 2023

В ноябре 30 календарных дней, из них – 22 рабочих дня и 8 выходных – это 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Дополнительных выходных, к сожалению, не будет.

Новости Днепра про Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздновать

Праздники в ноябре 2023

В последний месяц осени украинцев будет ждать Международный день студента (17 ноября). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День ракетных войск и артиллерии Украины (3 ноября), День железнодорожника Украины (4 ноября), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября), День работников сельского хозяйства Украины (19 ноября).

  • 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября — День железнодорожника.
  • 5 ноября — День работника социальной сферы.
  • 6 ноября — Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов.
  • 9 ноября — Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.
  • 10 ноября — Международный день бухгалтера.
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда.
  • 16 ноября — Международный день терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября — Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких.
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемиpный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки.
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы, День десантно-штурмовых войск, Всемирный день телевидения.
  • 25 ноября — День памяти жертв Голодомора, Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.
  • 28 ноября — День работника финансового мониторинга.

Не забудьте поздравить родных и друзей с профессиональными праздниками!

Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023.

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Новости Днепра про Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздноватьУкраїнська Новости Днепра про Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздноватьРусский

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