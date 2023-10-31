Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздновать

Мы решили узнать, сколько выходных ждет днепрян в последний месяц осени, что будем праздновать и сколько будем работать.
В третьем месяце осени отметим несколько важных дат – это День Достоинства и Свободы и День памяти жертв Голодомора. Также в ноябре есть много профессиональных праздников.
Выходные в ноябре 2023
В ноябре 30 календарных дней, из них – 22 рабочих дня и 8 выходных – это 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Дополнительных выходных, к сожалению, не будет.
Праздники в ноябре 2023
В последний месяц осени украинцев будет ждать Международный день студента (17 ноября). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День ракетных войск и артиллерии Украины (3 ноября), День железнодорожника Украины (4 ноября), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября), День работников сельского хозяйства Украины (19 ноября).
Не забудьте поздравить родных и друзей с профессиональными праздниками!
Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023.
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