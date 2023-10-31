Привет, ноябрь: будут ли дополнительные выходные у днепрян и что будем праздновать

Уже завтра – 1 ноября!

Мы решили узнать, сколько выходных ждет днепрян в последний месяц осени, что будем праздновать и сколько будем работать.

В третьем месяце осени отметим несколько важных дат – это День Достоинства и Свободы и День памяти жертв Голодомора. Также в ноябре есть много профессиональных праздников.

Выходные в ноябре 2023

В ноябре 30 календарных дней, из них – 22 рабочих дня и 8 выходных – это 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Дополнительных выходных, к сожалению, не будет.

Праздники в ноябре 2023

В последний месяц осени украинцев будет ждать Международный день студента (17 ноября). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День ракетных войск и артиллерии Украины (3 ноября), День железнодорожника Украины (4 ноября), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября), День работников сельского хозяйства Украины (19 ноября).

3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

— День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии. 4 ноября — День железнодорожника.

— День железнодорожника. 5 ноября — День работника социальной сферы.

— День работника социальной сферы. 6 ноября — Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов.

— Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов. 9 ноября — Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

— Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. 10 ноября — Международный день бухгалтера.

— Международный день бухгалтера. 14 ноября — Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда.

— Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда. 16 ноября — Международный день терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи.

— Международный день терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи. 17 ноября — Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких.

— Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких. 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемиpный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.

— День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемиpный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства. 20 ноября — Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки.

— Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки. 21 ноября — День Достоинства и Свободы, День десантно-штурмовых войск, Всемирный день телевидения.

— День Достоинства и Свободы, День десантно-штурмовых войск, Всемирный день телевидения. 25 ноября — День памяти жертв Голодомора, Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.

— День памяти жертв Голодомора, Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин. 28 ноября — День работника финансового мониторинга.

Не забудьте поздравить родных и друзей с профессиональными праздниками!

Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023.

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