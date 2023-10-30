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  • Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Сегодня 10:00
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Последний месяц осени принесет несколько магнитных бурь, но все они будут в конце ноября.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Отметим, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

По данным Space weather prediction center, в ноябре 2023 года будут наблюдаться слабые магнитные бури.

  • 18-20 ноября – слабая геомагнитная буря;
  • 24-26 ноября – слабая геомагнитная буря;
  • 29-30 ноября – слабая геомагнитная буря.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего может возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ломота костей;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы употребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.
  7. Ложитесь спать в одно и то же время. В сутки спите не менее 7 часов.

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Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023Українська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023Русский

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