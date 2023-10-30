Днепряне, готовьтесь, конец месяца будет тяжелым: календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Отметим, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
По данным Space weather prediction center, в ноябре 2023 года будут наблюдаться слабые магнитные бури.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего может возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:
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