Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо

Уже завтра - 1 листопада!

Ми вирішили дізнатися, скільки вихідних чекає на дніпрян в останній місяць осені, що будемо святкувати та скільки будемо працювати.

У третьому місяці осені відзначатимемо кілька важливих дат – це День Гідності та Свободи і День пам’яті жертв Голодомору. Також у листопаді маємо багато професійних свят.

Вихідні в листопаді 2023

Загалом у листопаді 30 календарних днів, з них – 22 робочі дні та 8 вихідних – це 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Додаткових вихідних, на жаль, не буде.

Свята в листопаді 2023

В останній місяць осені на українців буде чекати Міжнародний день студента (17 листопада). Також ми святкуватимемо чимало професійних свят: День ракетних військ та артилерії України (3 листопада), День залізничника України (4 листопада), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада), День працівників сільського господарства України (19 листопада).

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії.

День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії. 4 листопада – День залізничника.

– День залізничника. 5 листопада – День працівника соціальної сфери.

– День працівника соціальної сфери. 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

– Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом.

– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом. 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.

– Міжнародний день бухгалтера. 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.

– Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда. 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

– Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

– Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.

– День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства. 20 листопада – Всесвітній день дитини, День індустріалізації Африки.

– Всесвітній день дитини, День індустріалізації Африки. 21 листопада – День Гідності та Свободи, День десантно-штурмових військ, Всесвітній день телебачення.

– День Гідності та Свободи, День десантно-штурмових військ, Всесвітній день телебачення. 25 листопада – День пам’яті жертв Голодомору, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

– День пам’яті жертв Голодомору, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Не забудьте привітати рідних та друзів з професійними святами!

Нагадаємо, раніше ми писали: Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023.

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