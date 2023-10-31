Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо
Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо
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Уже завтра - 1 листопада!
Ми вирішили дізнатися, скільки вихідних чекає на дніпрян в останній місяць осені, що будемо святкувати та скільки будемо працювати.
У третьому місяці осені відзначатимемо кілька важливих дат – це День Гідності та Свободи і День пам’яті жертв Голодомору. Також у листопаді маємо багато професійних свят.
Вихідні в листопаді 2023
Загалом у листопаді 30 календарних днів, з них – 22 робочі дні та 8 вихідних – це 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Додаткових вихідних, на жаль, не буде.
Свята в листопаді 2023
В останній місяць осені на українців буде чекати Міжнародний день студента (17 листопада). Також ми святкуватимемо чимало професійних свят: День ракетних військ та артилерії України (3 листопада), День залізничника України (4 листопада), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада), День працівників сільського господарства України (19 листопада).
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії.
4 листопада – День залізничника.
5 листопада – День працівника соціальної сфери.
6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом.
10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.
14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.
16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.
20 листопада – Всесвітній день дитини, День індустріалізації Африки.
21 листопада – День Гідності та Свободи, День десантно-штурмових військ, Всесвітній день телебачення.
25 листопада – День пам’яті жертв Голодомору, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.
Не забудьте привітати рідних та друзів з професійними святами!
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