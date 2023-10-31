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Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо

Сьогодні 10:00
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Уже завтра - 1 листопада!

Новости Днепра про Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо

Ми вирішили дізнатися, скільки вихідних чекає на дніпрян в останній місяць осені, що будемо святкувати та скільки будемо працювати.

У третьому місяці осені відзначатимемо кілька важливих дат – це День Гідності та Свободи і День пам’яті жертв Голодомору. Також у листопаді маємо багато професійних свят.

Вихідні в листопаді 2023

Загалом у листопаді 30 календарних днів, з них – 22 робочі дні та 8 вихідних – це 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число. Додаткових вихідних, на жаль, не буде.

Новости Днепра про Привіт, листопад: чи будуть додаткові вихідні у дніпрян та що святкуватимемо

Свята в листопаді 2023

В останній місяць осені на українців буде чекати Міжнародний день студента (17 листопада). Також ми святкуватимемо чимало професійних свят: День ракетних військ та артилерії України (3 листопада), День залізничника України (4 листопада), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада), День працівників сільського господарства України (19 листопада).

  • 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії.
  • 4 листопада – День залізничника.
  • 5 листопада – День працівника соціальної сфери.
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом.
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.
  • 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини, День індустріалізації Африки.
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи, День десантно-штурмових військ, Всесвітній день телебачення.
  • 25 листопада – День пам’яті жертв Голодомору, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
  • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Не забудьте привітати рідних та друзів з професійними святами!

Нагадаємо, раніше ми писали: Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023.

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