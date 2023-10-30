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Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023

Сьогодні 10:00
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Останній місяць осені принесе кілька магнітних бур, але всі вони будуть наприкінці листопада.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

За даними Space weather prediction center, у листопаді 2023 року спостерігатимуться слабкі магнітні бурі:

  • 18-20 листопада – слабка геомагнітна буря;
  • 24-26 листопада — слабка геомагнітна буря;
  • 29-30 листопада — слабка геомагнітна буря.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше може виникати:

  • головний біль;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • підвищення тиску;
  • висока температура;
  • сильна загальна слабкість;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • ломота кісток;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

  1. Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  2. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
  3. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
  4. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
  5. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
  6. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
  7. Підтримуйте режим сну, лягаючи спати одночасно. На добу спіть не менше 7 годин.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, кінець місяця буде важким: календар магнітних бур на листопад 2023Українська

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