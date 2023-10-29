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  • Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з’явилися шахраї-пішоходи

Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з’явилися шахраї-пішоходи

Сьогодні 20:18
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області були помічені шахраї-пішоходи. Вони "лізуть" під колеса і вимагають компенсації.

Новости Днепра про Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з'явилися шахраї-пішоходи

Відповідний пост опублікували у фейсбук-спільноті автомобілістів Кривого Рогу.

Схема досить проста, пішоходи “кидаються” під колеса повільно відїзджаючій автівки, а потім вимагають гроші за “компенсацію”.

Нещодавно один із таких шахраїв у Кривому Розі кинувся під Міцубісі, вдарився об праві дверцята, але коли побачив відеорегістратор кинувся тікати.

Якщо водій не бажає “вирішувати” питання на місці, то шахраї можуть поскаржитися до поліції згодом. 

Водіям радять у таких випадках обов’язково викликати поліцію. Зазвичай цього шахраї не очікують і просто ідуть з місця “ДТП”.

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Новости Днепра про Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з'явилися шахраї-пішоходиУкраїнська Новости Днепра про Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з'явилися шахраї-пішоходиРусский

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