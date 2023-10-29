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Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з Дніпропетровщини

Сьогодні 18:01
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Поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області загинув мешканець Нікополя, солдат 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Донецький Ігор Миколайович, 09.01.1972 р.н.

Новости Днепра про Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Нікопольска міська рада у Facebook.

Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України отримав поранення не сумісне з життям наш земляк Донецький Ігор Миколайович, – сказано у повідомленні міськради.

Воїн був нагороджений відзнакою Президента України за “Мужність” ІІІ ступення.

До війни чоловік працював на АТ “Нікопольський завод феросплавів”. У Героя залишилися мати та донька.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам чоловіка.

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Новости Днепра про Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з ДніпропетровщиниУкраїнська

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