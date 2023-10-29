Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Нікопольска міська рада у Facebook.
Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України отримав поранення не сумісне з життям наш земляк Донецький Ігор Миколайович, – сказано у повідомленні міськради.
Воїн був нагороджений відзнакою Президента України за “Мужність” ІІІ ступення.
До війни чоловік працював на АТ “Нікопольський завод феросплавів”. У Героя залишилися мати та донька.
Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам чоловіка.
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