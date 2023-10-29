Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилерії

Сьогодні ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії та запускав дрони-камкідзе.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

У місті понівечені 4 домівки та господарська споруда. А ще – 2 приватні підприємства. Також пошкоджені вантажівка і лінія електропередач, – пише очільник ОВА.

По Мирівській громаді було випущено 5 артилерійських снарядів. Територію обстежують спеціалісти.

Пошкоджена вантажівка та лінія електропередач.

На щастя, обійшлось без жертв та поранених серед населення.

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