Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилерії

Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилерії

Сьогодні 19:39
просмотров

Сьогодні ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії та запускав дрони-камкідзе.

Новости Днепра про Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилерії

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

У місті понівечені 4 домівки та господарська споруда. А ще – 2 приватні підприємства. Також пошкоджені вантажівка і лінія електропередач, – пише очільник ОВА.

По Мирівській громаді було випущено 5 артилерійських снарядів. Територію обстежують спеціалісти.

Пошкоджена вантажівка та лінія електропередач.

На щастя, обійшлось без жертв та поранених серед населення.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе та гатив із важкої артилеріїРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Боронив Україну з 2022 року: на війні загинув Захисник з Дніпропетровщини

Поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області загинув мешканець Нікополя, солдат 93-ї…

Веселий фермер: на Дніпропетровщині чоловік виростив 6 тисяч рослин коноплі
Новини Дніпра
Сьогодні 16:52
Веселий фермер: на Дніпропетровщині чоловік виростив 6 тисяч рослин коноплі

Правоохоронці вилучили у чоловіка наркотиків на 3 млн грн.

Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
Переплутала передачі: у Дніпрі на проспекті Поля автоледі в‘їхала в магазин

Сьогодні у Дніпрі на Проспекті Поля сталася ДТП.

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено 5-річну дитину – розпочато розслідування

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв…

Наверх