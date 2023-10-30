Сколько промилле алкоголя позволят водителю «пропетлять» от наказания за нетрезвое управление

Любопытно знать.

Закон предусматривает, что предельный уровень алкоголя в крови водителей 0,2 промилле. Все выше этой отметки карается штрафом от 17 до 51 тысячи гривен с лишением права управления. Впрочем, международное право несколько гуманнее и разрешает не более 0,5 промилле. Иногда водители могут избежать наказания или получить меньший штраф.

Детальнее о судебной практике рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского горсовета на Facebook.

Как отметили специалисты, пунктом 7 раздела ІІ Инструкции №1452/735 от 09 ноября 2015 года допустимое содержание алкоголя в организме водителя составляет 0,2 промилле. В то же время пункт 5 статьи 8 Венской Конвенции о дорожном движении от 08 ноября 1968 года (ратифицирован в 1974), определено, что в национальном законодательстве должны быть предусмотрены специальные положения, касающиеся управления под влиянием алкоголя.

В частности, должен быть предусмотрен допустимый законом уровень алкоголя в крови, а в соответствующих случаях в выдыхаемом воздухе, превышение которого несовместимо с управлением транспортным средством. Однако степень нетрезвости в соответствии с национальным законодательством не должна превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Что на практике?

Специалисты привели пример из судебной практики, где водителя, у которого обнаружили 0,3 промилле алкоголя в крови, оправдали.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, ведь заподозрили у водителя признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался пройти осмотр на месте остановки, поскольку не доверял стражам порядка, однако настаивал на осмотре в медицинском учреждении. В больнице прибор показал результат 0,3 промилле, но водитель утверждал, что он не употреблял алкогольные напитки.

По результатам осмотра в медицинском учреждении полицейские составили протокол за 130 КУоАП.

Во время заседания судьи решили, что превышение нормы 0,2 промилле на 0,1 промилле формально может и содержит состав административного правонарушения по законам Украины, но этот уровень считается естественным в соответствии с международным законодательством.

То есть нелогично выписывать штраф 17000 грн и лишить на 1 год права управления с показателем 0,3 промилле при норме 0,2 промилле, который близок к допустимому содержанию по законодательству Украины и не превышает допустимое содержание алкоголя в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении.

Это решение суда подтвердили и во время апелляции, поэтому водитель не получил наказание.

0,5 промилле это сколько?

Ориентировочно, по имеющимся подсчетам, 0,5 промилле это:

— 100 гр водки (40%);

— 800 мл пива (5%);

— 307 мл вина (13%)

В то же время следует помнить, что каждый человек имеет разную степень толерантности к алкоголю, поэтому и показатели, при одинаковой дозе, могут отличаться.

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