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На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав чоловік

Сьогодні 06:55
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав чоловік

У понеділок, 30 жовтня, о 23:15 на лінію «101» повідомили про пожежу в будинку на вулиці Гагаріна селища Новомиколаївка Кам’янського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку та майно всередині оселі.

Пожежу локалізували о 23:59 та ліквідували о 00:54. Вогонь знищив дерев’яні конструкції будинку та речі домашнього вжитку на загальній площі 50 кв. м.

На жаль, постраждав 59-річний чоловік. Його з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та термічний опік правої нижньої кінцівки – госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав чоловік

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: постраждав чоловікУкраїнська

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