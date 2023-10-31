На Днепропетровщине горел дом: пострадал мужчина

В понедельник, 30 октября, в 23:15 на линию «101» сообщили о пожаре в доме на улице Гагарина поселка Новониколаевка Каменского района.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома и имущество внутри.
Пожар локализовали в 23:59 и ликвидировали в 00:54. Огонь уничтожил деревянные конструкции дома и вещи домашнего обихода на общей площади 50 кв. м.
К сожалению, пострадал 59-летний мужчина. Его с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и термический ожог правой нижней конечности – госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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