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  • На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

Сьогодні 09:25
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Її врятували надзвичайники!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

26 квітня о 06:05 на лінію «101» повідомили, що на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Михайла Грушевського селища Кринички Кам’янського району, 22-річна дівчина впала у колодязь з водою.

На місце оперативно прибули рятувальники. Один з них спустився у колодязь – на глибину близько 20 метрів. Обв’язавши дівчину рятувальною мотузкою, фахівці ДСНС підняли її на поверхню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

Врятовану госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

До надання допомоги залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрівУкраїнська

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