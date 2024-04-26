На Дніпропетровщині дівчина впала у колодязь з водою: на глибину близько 20 метрів

Її врятували надзвичайники!

26 квітня о 06:05 на лінію «101» повідомили, що на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Михайла Грушевського селища Кринички Кам’янського району, 22-річна дівчина впала у колодязь з водою.

На місце оперативно прибули рятувальники. Один з них спустився у колодязь – на глибину близько 20 метрів. Обв’язавши дівчину рятувальною мотузкою, фахівці ДСНС підняли її на поверхню.

Врятовану госпіталізували до лікарні.

До надання допомоги залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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