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  • В Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых»

В Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн «боевых»

Сегодня 13:10
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Чиновник воинской части на Днепропетровщине присвоил себе несколько миллионов "боевых".

Новости Днепра про В Днепропетровской области штабист воинской части незаконно насчитал себе 3,5 млн

Как отметили в Офисе генпрокурора, начальник отделения персонала штаба воинской части признан виновным в завладении имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Чиновник присвоил себе 3,5 млн гривен бюджетных денег.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный вместе со своим подчиненным, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно зачислили их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств якобы за участие в боевых действиях.

Денежные средства получали на подконтрольные банковские счета, присваивали и разделяли между собой. Чиновник приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения с конфискацией имущества. Также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года.

Заметим, ранее служба внутреннего аудита Минобороны сообщила, что командиры воинских частей назначили боевые выплаты более чем на 123 млн грн военным, которые не участвовали в боевых действиях.

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