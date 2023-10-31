С печкой и трубой: по Днепру катается старенький микроавтобус, где торгуют шаурмой

По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.

Нет, не фургончик или грузовик, а именно старенький микроавтобус, который переоборудовали в точку с уличной едой. Из того, что можно увидеть снаружи, это меню написанное на окнах автомобиля и две дымовые трубы на заднем кузове.

Судя по меню, закусочная продает шаурму на дровах (наверное, поэтому и нужны трубы), хот-доги и бургеры. Более того, часть вырученного, по словам владельцев, идет на ВСУ.

Как рассказала Любовь, которая заметила странный автомобиль на 12 квартале, владелец «ресторанчика» припарковался вблизи зеленой зоны. Хозяин точки по продаже шаурмы утверждал, что у него есть разрешение на предпринимательскую деятельность. А вот можно ли торговать именно на этом месте, он не знает, потому что ищет с кем это можно решить.

Вот такое чудовище, (это о микроавтобусе с трубами и печкой) появилось сегодня на нашей Зеленой Зоне неподалеку от АТБ и пиццерии.

Помните, сколько киосков с шаурмой горели? А тут еще автобус с горючим. Все усилия по сохранению Зеленой Зоны пропадут, если произойдет беда, — отмечает Любовь.

В то же время в комментариях горожане говорят, что шаурма вкусная, а владельцы «хорошие парни». Также горожане отметили, что микроавтобус уже видел в другом районе города.

Позже появилась реакция мужчины, называющего себя владельцем точки с шаурмой.

Дорогие друзья, никого не хотели ни обидеть, ни испугать. Это моя закусочная на колесах, ищем место, где можно было бы стать и работать. Мы не первый год делаем шаурму на дровах, и были бы очень благодарны, если кто-нибудь подскажет, где можно расположиться, каждые 10 грн из приобретенной вами шаурмы мы направляем на помощь нашим защитникам. Спасибо всем за понимание, и приглашаем вас отведать наши вкусности. Всем мира и добра, — отмечает Александр.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Днепра подвергли критике техно-киоск.

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