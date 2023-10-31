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  • Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з’явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з’явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Сьогодні 17:15
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Хелловін щороку відзначається в ніч 31 жовтня. Раніше це було свято древніх кельтів і означало збір врожаю. Також у цей день вшановували пам`ять предків. Згідно з легендами, в цей час на землю поверталися душі померлих і різна нечисть, а люди намагалися задобрити різних духів, приносячи їм жертву, а також маскувалися - одягали на себе елементи одягу з хутра та шкіри. Вважалося, що це допоможе обдурити злих духів.

Одним із традиційних символів свята є гарбуз. За легендою, колись в Ірландії жив Джек. Він боявся потрапити в пекло і вирішив обдурити диявола – перед смертю він намалював на дереві хрест – через це його не пустили в пекло, але Джек не потрапив і в рай, оскільки був дуже скупим. Він вирушив у морок, і щоб висвітлити собі шлях поклав у порожній гарбуз шматочок вугілля.

На Хелловін ті, хто його відзначають, намагаються переодягнутися в карнавальні костюми, а власники торгових точок – прикрасити свої магазини та заклади, щоб привернути увагу відвідувачів.

Журналісти dnepr.info пройшлися містом, щоб подивитися, як власники магазинів прикрасили торгові площі та вхід до закладу.

Торгових точок, поряд з якими можна було б знайти традиційні хеллоуїнські «атрибути» – гарбуз, скелетів, фігурки кажанів, приведень чи якоїсь іншої нечисті не так багато. Наприклад, таких модних привидів чи дементорів можна зустріти на Короленко.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Частина магазинів та закладів виставили декор надвір – така фотозона у гарбузах є на Південному бульварі.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Але більшість вирішила прикрасити лише вітринну зону.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Деякі ТЦ облаштували фотозону у приміщенні.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Заклад харчування на Мономаха декорував вхід.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Частина продуктових супермаркетів вирішили не відставати та також обладнали місце для хеллоуїнського фото відвідувачів.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Інші вирішили облаштувати фотозону на честь свята у нетрадиційних для Хеллоуїна кольорах.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Ряд закладів на Січових Стрільців  винесли на вулицю столики та прикрасили зону поряд, щоб відвідувачам не нудно було пити каву.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

Кожен може підійти та сфотографуватися.

Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)

На вулиці біля магазинів та ресторанів можна зустріти цілі тематичні композиції.

 

 

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Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з'явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО)Русский

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