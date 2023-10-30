Як раніше виглядало місце на Підстанції, де сьогодні знаходиться ресторан МакДональдс (ФОТО)

До середини 1990-х років територія Підстанції продовжила забудовуватися та облаштовуватися. Велику площу займали зелені насадження. Так, зі своїх вікон мешканці одного із багатоповерхових будинків на Підстанції бачили зелені клумби.
Але 1999 року на місці просторої території почалося будівництво МакДональдса. Він був відкритий перед новим 2000 роком.
А так виглядала територія на Підстанції до будівництва закладу громадського харчування.
Будувати його вирішили на дуже жвавому місці – поряд кілька житлових будинків, плюс автомобілі, що проїжджають у напрямку до центру міста і назад різними вулицями та проспектами.
Раніше на місці ресторану гуляли місцеві жителі.
МакДональдс на Підстанції одразу став дуже популярним серед мешканців Дніпра. На той час ресторанів швидкого харчування у Дніпрі було відкрито не так багато і поява ще одного була справжньою подією.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», П. Славінський
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