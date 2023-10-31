Які нововведення очікують мешканців Дніпра з 1 листопада: гроші на житло, виплати для ВПО та надбавка до пенсії

З 1 листопада на мешканців Дніпра та України чекає низка змін. Торкнуться вони внутрішньо переміщених осіб, тих, чиє житло постраждало від російської агресії та воєнного стану і мобілізації.

Журналісти dnepr.info зібрали усі нововведення, які почнуть діяти у країні вже від завтрашнього дня.

Виплати для ВПО

Від завтрашнього дня грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб виплачуватиметься інакше. Призначатимуть її на всю родину. При цьому всі гроші перераховуватимуться на картку лише одному з членів сім’ї – уповноваженій особі, але в розрахунку на кожного. Але нововведення буде поширюватись лише на тих ВПО, які звернуться до органів соціального захисту вперше. Для тих, хто вже отримує допомогу, правила виплат залишаються незмінними. Сума допомоги також не зміниться. Діти та особи з інвалідністю отримують по 3 тис грн, решту – по 2 тис грн.

Гроші на житло

В Україні з 1 листопада стартують виплати за програмою «єВідновлення» для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій та раніше подавав заявку на участь у програмі. Їм мають почати видавати сертифікати на придбання нового житла аналогічного метражу або на самостійне будівництво. Частина програми «єВідновлення» в рамках якої українці можуть отримати до 200 тис. на ремонт пошкодженого житла продовжує працювати.

Більше жіночих купе

Із завтрашнього дня «Укрзалізниця» додасть кілька жіночих купе у поїздах, що прямують за маршрутом Харків-Ужгород, Київ-Ужгород та Запоріжжя-Ужгород, а також Одеса-Рахів. У додатку з купівлі квитків такі купе маркуються спеціальною відміткою, при цьому квиток у жіноче купе не відрізняється за вартістю від квитка у звичайному купе. Зазначимо, що в поїздах які курсують наступними маршрутами: Дніпро-Ужгород, Київ-Кривий Ріг та Харків-Ясіня вже є жіночі купе, вони з’явилися там влітку цього року.

Опалювальний сезон та тарифи

Усі, хто хоче оформити субсидію на опалювальний сезон, але з якихось причин все ще не зробив цього, можуть подати документи і в листопаді. Подавати документи необхідно у відділенні Пенсійного фонду чи порталі установи. При цьому все одно субсидія буде розраховуватись з середини жовтня – коли стартує опалювальний сезон, навіть якщо донині опалення в будинку не увімкнули.

Також зазначимо, що у листопаді підвищення тарифів на світло, газ чи опалення не планується.

Пенсія та надбавки

Цього місяця загального перерахунку пенсії чи планового її підвищення не буде. Але трохи більше платитимуть тим, кому вже виповнилося 70 років – до пенсії додасться 300 грн, якщо вік пенсіонера перетнув «кордон» у 75 років – пенсія збільшиться на 456 грн, ті, кому тільки-но виповнилося 80 можуть розраховувати на збільшення у 570 грн грн.

Воєнний стан

15 листопада закінчується дія воєнного стану, але очевидно, що воно буде продовжено ще на 90 днів. Також буде продовжено і терміни мобілізації.

Будівельні норми

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові державні будівельні норми. Вони будуть застосовуватися при будівництві захисних споруд та реконструкції вже існуючих. Норми передбачають, що всі захисні споруди мають бути обладнані пандусами, а де це неможливо – підйомними механізмами та універсальними санітарно-гігієнічними приміщеннями для одного приміщення на 200 осіб.

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