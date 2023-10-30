ТОП-5 містичних легенд Дніпра: церква на лисій горі та портал у паралельний світ

У Дніпрі багато хто відзначатиме Хелловін – свято напередодні Дня всіх святих. Вважається, що у цей день душі покійних та вся нечисть приходять на землю. Для захисту від зла раніше люди робили жертвопринесення богам і одягали звірячі шкури, зараз же – «відкупляються» цукерками, солодощами та одягають різні карнавальні костюми – від супергероїв до відьом, зомбі та вампірів та розповідають один одному моторошні історії.

На честь Хеллоуїна журналісти dnepr.info вирішили зібрати наймістичніші легенди Дніпра.

Яма з водою

На місці, де сьогодні знаходяться корпуси колишньої металургійної академії у Дніпрі, раніше була величезна глибока яма. Вирили її одразу після заснування міста – 1790-го року. Передбачалося, що яма допоможе в забезпеченні частини міста водою, але проект по побудові водоводу був призупинений, а яма тим часом збільшувалася в розмірах через постійні обвали грунту. Глибина ями складала близько 20 метрів, басейн мав квадратну форму. Територія, де він знаходився не освітлювалась, тож у яму часто падали тварини та люди, які погано знали місцевість і не обходили небезпечний басейн. Вибратися самостійно вони звідти вже не могли, а під час падіння часто ламали собі не тільки руки та ноги, а й шиї. Провалля стали називати «чортовою» ямою. Скільки людей вона забрала – невідомо. Яму закопали лише на початку минулого століття.

Острів Ад

У спеку року на річці між берегом набережної та Монастирським островом можна побачити невеликий клаптик суші – це з води показується острів Ад або залишки Попової коси. Про це місце ходить безліч міських легенд. За часів Катеринослава ця коса вважалася містичним місцем. Місцеві вірили, що поруч із нею водяться русалки та водяні, які можуть утягти на дно. Тут дійсно часто тонули люди і йшли на дно човни, правда, як пізніше з’ясувалося, причина була не в русалках, а у вирві, яку створювала течія. Вода, в ній і затягувала на дно. Через таку «славу» Попову косу називали «острів Ад» або «Чортів острів». Після будівництва ДніпроГЕС острів повністю пішов під воду.

Потайний хід

Найбільшою кількістю містичних легенд оповитий Палац студентів ДНУ. Вважається, що під палацом знаходиться ціла мережа підземель, проходячи якими, можна потрапити до берега Дніпра або вийти в центр міста. Потрапити до підземелля можна було як із підвалу, так і з двору палацу. Версій, навіщо потрібно було облаштовувати катакомби кілька. Перша – щоб у разі небезпеки Потьомкін міг непомітно зникнути з палацу, друге – підземелля спорудили на втіху. Виявляється, прогулянки під землею були дуже популярні понад 200 років тому, а третя версія говорить про те, що в підземеллі утримувались відьми та чаклунки, до послуг яких міг вдаватися Потьомкін. Більш «кровожерна» версія говорить про те, що в підвалах катували неугодних князю людей, а деяких навіть замуровували живцем, а прислуга палацу ночами чула крики та стогін, що йшли з-під землі. Але, враховуючи, що князь так ні дня і не прожив у своєму палаці, останні версії, здаються малоймовірними. Хоча про те, що ходи під палацом існують писав ще Дмитро Яворницький. Він у 1937 році описав найбільший підземний хід з палацу, який виходив до місця, де сьогодні знаходиться стадіон. Але до кінця тунелю Яворницький дійти не зміг, оскільки прохід був завалений. Згідно з місцевою легендою, прохід у підземеллі закрили жителі сусідніх з палацом вулиць – вони дуже боялися, що звідти вийдуть привиди та інша нечисть та вважали, що цегла зможе їх зупинити.

Незвичайний острів

Про Монастирський острів у Дніпрі існує одразу дві містичні легенди. Згідно з першою, острів використовувався відьмами для проведення шабашів. Якось на їхньому «зльоті» випадково опинилися юнак та дівчина. Одній з відьом сподобався хлопець і вона потягла його танцювати. Коли він спробував вирватися і піти до своєї дівчини, відьма кинула її у воду. Тоді хлопець дістав ножа і вбив прихильницю нечистої сили. Кров відьми виявилася чорного кольору і залила всю гору. З того часу на місці, де лилася ця чорна кров – нічого не росте.

Інша легенда свідчить, що острів є порталом у паралельні світи, а в одній із підземних печер острова зберігається магічний Кристал знань. Знаходиться, і портал, і Кристал у районі пам’ятника Шевченку, а 1990-го року тут зібралося кілька добровольців, які змогли увійти в контакт із Космосом, після чого всі вони зникли.

Привид у храмі

Згідно з місцевими легендами, у Свято-Троїцькому храмі мешкають привиди та рухаються предмети. Церква була побудована у місті у 1845 році. Перша дерев’яна церква, яка була на цьому місці, згоріла, а архітектори, які проектували кам’яний собор, не дожили до закінчення будівництва. Саме будівництво кілька разів припинялося і потім знову поновлювалося.

Вважається, що місце було обрано невдало, тому що тут до будівництва богоугодного закладу тут знаходилася своя «місцева» Лиса гора», де збиралися відьми, а ще раніше язичники на цьому місці приносили тварин у жертву богам.

Вірити цим чуткам чи ні – кожен вирішує сам, але собори здавна вважаються місцями з дуже сильною енергетикою. Вважається, що сюди ходять не лише віруючі в Бога люди, а й відьми та ворожки – відмалювати гріхи. Через їхню «темну» енергетику в храмах можуть рухатися ікони, свічки, чутися неіснуючі кроки або ляскання дверей. Згідно з місцевими легендами, в церкві іноді можна зустріти доброго привида – деякі відвідувачі храму описували його як «стареньку в білому одязі». Зустріч із нею, згідно з повір’ями, приносить удачу.

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