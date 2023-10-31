Какие нововведения ожидают жителей Днепра с 1 ноября: деньги на жилье, выплаты для ВПЛ и надбавка к пенсии

Журналисты dnepr.info собрали все нововведения, которые начнут действовать в стране уже с завтрашнего дня.
С завтрашнего дня денежная помощь для внутренне перемещенных лиц будет выплачиваться иначе. назначать ее будут на всю семью. При этом, все деньги будут перечисляться на карточку только одному из членов семьи – уполномоченному лицу, но в расчете на каждого. Но нововведение будет распространятся только на тех ВПЛ, которые обратятся в органы социальной защиты впервые. Для тех, кто уже получает пособие – правила выплат остаются неизменными. Сумма помощи также не изменится. Дети и лица с инвалидностью получают по 3 тыс грн, все остальные – по 2 тыс грн.
В Украине с 1 ноября стартуют выплаты по программе «єВідновлення» для тех, кто потерял жилье в результате боевых действий и ранее подавал заявку на участие в программе. Им должны начать выдавать сертификаты на приобретение нового жилья аналогичного метража или средства на самостоятельное строительство. Та часть программы «єВідновлення» в рамках которой украинцы могут получить до 200 тыс на ремонт поврежденного жилья продолжает работать.
С завтрашнего дня «Укрзалізниця» добавит несколько женских купе в поездах, следующих по маршруту Харьков-Ужгород, Киев-Ужгород и Запорожье-Ужгород, а также Одеса-Рахов. В приложении по покупке билетов такие купе маркируются специальной отметкой, при этом билет в женское купе не отличается по стоимости от билета в обычное купе. Отметим, в поездах следующих по маршруткам Днепр-Ужгород, Киев-Кривой Рог и Харьков-Ясиня уже есть женские купе, они появились там летом этого года.
Все, кто хочет оформить субсидию на отопительный сезон, но по каким-то причинам все еще не сделал этого могут подать документы и в ноябре. Подавать документы нужно в отделении Пенсионного фонда либо на портале учреждения.
Также отметим, что в ноябре повышения тарифов на свет, газ или отопление не планируется.
В этом месяце общего перерасчета пенсии или планового ее повышения не будет. Но чуть больше станут платить тем, кому уже исполнилось 70 лет – к пенсии добавится 300 грн, если возраст пенсионера пересек «границу» в 75 лет – пенсия увеличится на 456 грн, те, кому только-только исполнилось 80 могут рассчитывать на прибавку в 570 грн.
15 ноября заканчивается действие военного положение, но очевидно, что оно будет продлено еще на 90 дней. Также будут продлены и сроки мобилизации.
С 1 ноября в Украине вступают в силу новые государственные строительные нормы. Они будут применяться при строительстве защитных сооружений и при реконструкции уже существующих. Нормы предусматривают, что все защитные сооружения должны быть оборудованы пандусами, а где это невозможно – подъемными механизмами и универсальными санитарно-гигиеническими помещениями в расчете одно помещение на 200 человек.
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