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  • Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Сегодня 17:15
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Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие люди пытались задобрить разных духов, принося им жертву, а также маскировались – надевали на себя элементы одежды из меха и кожи. Считалось, что это поможет обмануть злых духов.

Одним из традиционных символов праздника является тыква. Согласно легенде, когда-то в Ирландии жил Джек. Он боялся попасть в ад и решил обмануть дьявола – перед смертью он нарисовал на дереве крест – из-за этого его не пустили в ад, но также Джек не попал и в рай, поскольку был очень скупым. Он отправился во мрак, и чтобы осветить себе путь положил в пустую тыкву кусочек уголька.

На Хэллоуин те, кто его отмечают стараются переодеться в карнавальные костюмы, а владельцы торговых точек – украсить свои магазины и заведения чтобы привлечь внимание посетителей.

Журналисты dnepr.info прошлись по городу чтобы посмотреть, как владельцы магазинов украсили торговые площади и вход в заведение.

Торговых точек, рядом с которыми можно было бы найти традиционные хэллоуинские «атрибуты» — тыкву, скелетов, фигурки летучих мышей, приведений или какой-нибудь другой нечисти не так много. Например, таких симпатичных дементоров или приведений можно встретить на Короленко.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Часть магазинов выставили декор на улицу — фотозона в тыквах находится на Южном бульваре.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Но большинство решило украсить лишь витринную зону.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Некоторые  ТЦ обустроили фотозону в помещении.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Ресторан на Мономаха декорировал только вход в заведение.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Часть прдуктовых супермаркетов решили не отставать и также оборудовали место для хэллоуинского фото посетителей.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Другие решили выполнить фотозону в честь праздника в нетрадиционных для Хэллоуина цветах.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Ряд заведений на Сичевых Стрельцов вынесли на улицу столики и украсили зону рядом, чтобы посетителям не скучно было пить кофе.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Каждый может подойти и сфотографироваться.

Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

На улице у магазинов и ресторанов можно встретить целые тематические композиции.

 

 

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Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)Русский

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