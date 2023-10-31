Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО)

Одним из традиционных символов праздника является тыква. Согласно легенде, когда-то в Ирландии жил Джек. Он боялся попасть в ад и решил обмануть дьявола – перед смертью он нарисовал на дереве крест – из-за этого его не пустили в ад, но также Джек не попал и в рай, поскольку был очень скупым. Он отправился во мрак, и чтобы осветить себе путь положил в пустую тыкву кусочек уголька.
На Хэллоуин те, кто его отмечают стараются переодеться в карнавальные костюмы, а владельцы торговых точек – украсить свои магазины и заведения чтобы привлечь внимание посетителей.
Журналисты dnepr.info прошлись по городу чтобы посмотреть, как владельцы магазинов украсили торговые площади и вход в заведение.
Торговых точек, рядом с которыми можно было бы найти традиционные хэллоуинские «атрибуты» — тыкву, скелетов, фигурки летучих мышей, приведений или какой-нибудь другой нечисти не так много. Например, таких симпатичных дементоров или приведений можно встретить на Короленко.
Часть магазинов выставили декор на улицу — фотозона в тыквах находится на Южном бульваре.
Но большинство решило украсить лишь витринную зону.
Некоторые ТЦ обустроили фотозону в помещении.
Ресторан на Мономаха декорировал только вход в заведение.
Часть прдуктовых супермаркетов решили не отставать и также оборудовали место для хэллоуинского фото посетителей.
Другие решили выполнить фотозону в честь праздника в нетрадиционных для Хэллоуина цветах.
Ряд заведений на Сичевых Стрельцов вынесли на улицу столики и украсили зону рядом, чтобы посетителям не скучно было пить кофе.
Каждый может подойти и сфотографироваться.
На улице у магазинов и ресторанов можно встретить целые тематические композиции.
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