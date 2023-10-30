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ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Сегодня 17:51
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В Днепре  многие будут отмечать Хеллоуин – праздник в канун Дня всех святых. Считается, что в этот день души покойных и вся нечисть приходят на землю. Для защиты от зла раньше люди делали жертвоприношения богам и надевали звериные шкуры, сейчас же – «откупаются» конфетами, сладостями от детей и надевают различные карнавальные костюмы – от супергероев до ведьм, зомби и вампиров. А также рассказывают друг другу мистические истории.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

В честь Хеллоуина журналисты dnepr.info решили собрать самые мистические легенды Днепра.

Яма с водой

На месте, где сегодня находятся корпуса бывшей металлургической академии в Днепре раньше была огромная глубокая яма. Вырыли ее сразу после основания города – в 1790-м году. Предполагалось, что яма поможет в снабжении части города водой, но проект был заброшен, а яма меж тем увеличивалась в размерах из-за обвала грунта. Глубина ямы составляла около 20 метров, бассейн имел квадратную форму. Территория, где он находился освещалась плохо, в нее часто падали животные и люди, плохо знавшие местность и не обходившие опасный бассейн. Выбраться самостоятельно они оттуда уже не могли, а при падении часто ломали себе не только руки и ноги, но и шеи. Провал стали называть «чертовой» ямой. Сколько людей она забрала – неизвестно. Яму зарыли только в начале прошлого века.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Остров Ад

В жаркое время года на реке между берегом набережной и Монастырским островом можно увидеть небольшой клочок суши – это из воды показывается остров Ад или остатки Поповой косы. Об этом месте ходит множество городских легенд. Во времена Екатеринослава эта коса считалась местом мистическим. Местные верили, что рядом с ней водятся русалки и водяные, которые могут утянуть на дно. Тут действительно часто тонули люди и уходили на дно лодки, правда, как позже выяснилось, причина была не в русалках, а в воронке, которую создавало течение. Попавших в нее вода затягивала на дно. Из-за такой «славы» Попову косу называли «остров Ад» или «Чертов остров». После строительства ДнепроГЕС остров полностью ушел под воду.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Потайной ход

Наибольшим количеством мистических легенд овеян Дворец студентов ДНУ. Считается, что под дворцом находится целая сеть подземелий, проходя которыми можно попасть к берегу Днепра или выйти в центр города. Попасть в подземелья можно было как из подвала, так и со двора дворца. Версий, для чего нужно было обустраивать катакомбы несколько. Первая – чтобы в случае опасности Потемкин мог незаметно исчезнуть из дворца, второе – подземелья соорудили на потеху. Оказывается, прогулки под землей были очень популярны более 200 лет назад, а третья версия говорит о том, что в подземелье содержались ведьмы и колдуньи к услугам которых мог прибегать Потемкин.  Более «кровожадная» версия говорит о том, что в подвалах пытали неугодных князю людей, а некоторых даже замуровывали заживо, а прислуга дворца по ночам слышала крики и стоны, шедшие из-под земли. Но, учитывая, что князь так ни дня и не прожил в своем дворце то последние версии, кажутся маловероятными. Хотя о том, что ходы под дворцом есть писал еще Дмитрий Яворницкий. Он в 1937 году описал самый большой подземный ход из дворца, который выходил к месту, где сегодня находится стадион. Но до конца тоннеля Яворницкий дойти не смог, поскольку проход был завален. Согласно местной легенде, проход в подземелье закрыли жители соседних с дворцом улиц – они очень боялись, что оттуда выйдут призраки и посчитали, что кирпичи смогут их остановить.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Необычный остров

Про Монастырский остров в Днепре существует сразу две мистические легенды. Согласно первой, остров использовался ведьмами для проведения шабашей. Однажды на их «слете» случайно оказались юноша и девушка. Одной из ведьм приглянулся парень и она потащила его танцевать. Когда он попытался вырваться и уйти к своей девушке ведьма бросила ее в воду. Тогда парень достал нож и убил поклонницу нечистой силы. Кровь ведьмы оказалась черного цвета и залила всю гору. С тех пор на месте, где лилась эта черная кровь – ничего не растет.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Другая легенда гласит, что остров является порталом в параллельные миры, а в одной из подземных пещер острова хранится магический Кристалл знаний. Находится, и портал, и Кристалл в районе памятника Шевченко, а в 1990-м году тут собрались несколько добровольцев, которые смогли войти в контакт с Космосом, после чего исчезли.

Приведение в храме

Согласно местным легендам, в Свято-Троицком храме обитают приведения и двигаются предметы. Церковь была построена в городе в 1845 году. Первая деревянная церковь, которая была на этом месте сгорела, а архитекторы, которые проектировали каменный собор не дожили до окончания строительства. Само строительство несколько раз прекращалось и потом снова возобновлялось.

Считается, что место было выбрано неудачно, так как тут до строительства богоугодного заведения находилась своя «местная» Лысая гора», где собирались ведьмы, а до этого язычники на этом месте приносили животных в жертву богам.

Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

Верить этим слухам или нет – каждый решает сам, но соборы издавна считаются местами с очень сильной энергетикой. Считается, что сюда ходят не только верующие в Бога люди, но и ведьмы, гадалки и предсказатели – отмаливать грехи. Из-за их «темной» энергетики в храмах могут двигаться иконы, свечи, слышаться несуществующие шаги или хлопанье двери. Согласно местным легендам, в церкви иногда можно встретить доброе приведение – некоторые посетители храма описывали его как «старушку в белой одежде». Встреча с ней, согласно поверьям, приносит удачу.

 

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Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мирУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мирРусский

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