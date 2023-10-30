ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир

В Днепре многие будут отмечать Хеллоуин – праздник в канун Дня всех святых. Считается, что в этот день души покойных и вся нечисть приходят на землю. Для защиты от зла раньше люди делали жертвоприношения богам и надевали звериные шкуры, сейчас же – «откупаются» конфетами, сладостями от детей и надевают различные карнавальные костюмы – от супергероев до ведьм, зомби и вампиров. А также рассказывают друг другу мистические истории.

В честь Хеллоуина журналисты dnepr.info решили собрать самые мистические легенды Днепра.

Яма с водой

На месте, где сегодня находятся корпуса бывшей металлургической академии в Днепре раньше была огромная глубокая яма. Вырыли ее сразу после основания города – в 1790-м году. Предполагалось, что яма поможет в снабжении части города водой, но проект был заброшен, а яма меж тем увеличивалась в размерах из-за обвала грунта. Глубина ямы составляла около 20 метров, бассейн имел квадратную форму. Территория, где он находился освещалась плохо, в нее часто падали животные и люди, плохо знавшие местность и не обходившие опасный бассейн. Выбраться самостоятельно они оттуда уже не могли, а при падении часто ломали себе не только руки и ноги, но и шеи. Провал стали называть «чертовой» ямой. Сколько людей она забрала – неизвестно. Яму зарыли только в начале прошлого века.

Остров Ад

В жаркое время года на реке между берегом набережной и Монастырским островом можно увидеть небольшой клочок суши – это из воды показывается остров Ад или остатки Поповой косы. Об этом месте ходит множество городских легенд. Во времена Екатеринослава эта коса считалась местом мистическим. Местные верили, что рядом с ней водятся русалки и водяные, которые могут утянуть на дно. Тут действительно часто тонули люди и уходили на дно лодки, правда, как позже выяснилось, причина была не в русалках, а в воронке, которую создавало течение. Попавших в нее вода затягивала на дно. Из-за такой «славы» Попову косу называли «остров Ад» или «Чертов остров». После строительства ДнепроГЕС остров полностью ушел под воду.

Потайной ход

Наибольшим количеством мистических легенд овеян Дворец студентов ДНУ. Считается, что под дворцом находится целая сеть подземелий, проходя которыми можно попасть к берегу Днепра или выйти в центр города. Попасть в подземелья можно было как из подвала, так и со двора дворца. Версий, для чего нужно было обустраивать катакомбы несколько. Первая – чтобы в случае опасности Потемкин мог незаметно исчезнуть из дворца, второе – подземелья соорудили на потеху. Оказывается, прогулки под землей были очень популярны более 200 лет назад, а третья версия говорит о том, что в подземелье содержались ведьмы и колдуньи к услугам которых мог прибегать Потемкин. Более «кровожадная» версия говорит о том, что в подвалах пытали неугодных князю людей, а некоторых даже замуровывали заживо, а прислуга дворца по ночам слышала крики и стоны, шедшие из-под земли. Но, учитывая, что князь так ни дня и не прожил в своем дворце то последние версии, кажутся маловероятными. Хотя о том, что ходы под дворцом есть писал еще Дмитрий Яворницкий. Он в 1937 году описал самый большой подземный ход из дворца, который выходил к месту, где сегодня находится стадион. Но до конца тоннеля Яворницкий дойти не смог, поскольку проход был завален. Согласно местной легенде, проход в подземелье закрыли жители соседних с дворцом улиц – они очень боялись, что оттуда выйдут призраки и посчитали, что кирпичи смогут их остановить.

Необычный остров

Про Монастырский остров в Днепре существует сразу две мистические легенды. Согласно первой, остров использовался ведьмами для проведения шабашей. Однажды на их «слете» случайно оказались юноша и девушка. Одной из ведьм приглянулся парень и она потащила его танцевать. Когда он попытался вырваться и уйти к своей девушке ведьма бросила ее в воду. Тогда парень достал нож и убил поклонницу нечистой силы. Кровь ведьмы оказалась черного цвета и залила всю гору. С тех пор на месте, где лилась эта черная кровь – ничего не растет.

Другая легенда гласит, что остров является порталом в параллельные миры, а в одной из подземных пещер острова хранится магический Кристалл знаний. Находится, и портал, и Кристалл в районе памятника Шевченко, а в 1990-м году тут собрались несколько добровольцев, которые смогли войти в контакт с Космосом, после чего исчезли.

Приведение в храме

Согласно местным легендам, в Свято-Троицком храме обитают приведения и двигаются предметы. Церковь была построена в городе в 1845 году. Первая деревянная церковь, которая была на этом месте сгорела, а архитекторы, которые проектировали каменный собор не дожили до окончания строительства. Само строительство несколько раз прекращалось и потом снова возобновлялось.

Считается, что место было выбрано неудачно, так как тут до строительства богоугодного заведения находилась своя «местная» Лысая гора», где собирались ведьмы, а до этого язычники на этом месте приносили животных в жертву богам.

Верить этим слухам или нет – каждый решает сам, но соборы издавна считаются местами с очень сильной энергетикой. Считается, что сюда ходят не только верующие в Бога люди, но и ведьмы, гадалки и предсказатели – отмаливать грехи. Из-за их «темной» энергетики в храмах могут двигаться иконы, свечи, слышаться несуществующие шаги или хлопанье двери. Согласно местным легендам, в церкви иногда можно встретить доброе приведение – некоторые посетители храма описывали его как «старушку в белой одежде». Встреча с ней, согласно поверьям, приносит удачу.

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