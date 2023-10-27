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Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия

Сегодня 17:27
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«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Новости Днепра про Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия

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Журналисты dnepr.info узнали, какие предприятия в Днепре могут забронировать своих сотрудников и что для этого нужно.

Забронировать сотрудника на полгода от мобилизации могут не только коммунальные, но и частные предприятия и фирмы. Главное, чтобы организация имела важное значение для экономики Украины, выполняло специальные задачи для обороны, либо обеспечивало деятельность тех, кто занимается обороной или считалось предприятием критической инфраструктуры. Руководство может забронировать до 50% от всех работающих на таких предприятиях мужчин. Но возможны и исключения – для этого директора учреждений должны обосновать почему им нужны сотрудники.

Приказом Минэкономики утверждены критерии определения предприятий, которые считаются важными для экономики Украины. Ознакомиться с ними можно тут. 

Подавать документы бронирование могут предприятия, которые соответствуют минимум трем пунктам из списка. Среди основных пунктов:  организация должна быть резидентом «Дія. Сити», общая сумма налогов, сборов и платежей, в частности ЕСВ в течение отчетного налогового года должна быть более 1,5 млн евро, либо же предприятие должно иметь важное значение для национальной экономики или удовлетворять потребности территориальной общины, а размер средней зарплаты сотрудников должен быть не менее размера средней в регионе за IV квартал 2021 года.

Как происходит бронирование сотрудника

Предприятие, которое хочет забронировать сотрудника подает документы в териториальный центр комплектования и в течении 20 дней ждет ответа от ТЦК. После этого сотрудник учреждения должен прийти в терцентр и получить документ о бронировании.

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Новости Днепра про Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условияУкраїнська Новости Днепра про Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условияРусский

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