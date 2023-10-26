Как в Днепре выглядят самые дешевые комнаты в аренду: цены от 1 тыс грн в месяц (ФОТО)

Владельцы двух и трехкомнатных квартир и домов в Днепре часто сдают половину свое жилплощади в аренду. Особенно это актуально для пожилых людей – квартирант в доме означает денежную прибавку к пенсии и платить половину счета за коммуналку. Также люди, у которых есть «лишняя» квартира на одну или две комнаты часто сдают ее не полностью, одному арендатору, а сразу нескольким – так легче найти клиентов. Для тех, кто ищет жилье – аренда комнаты, а не целой квартиры – возможность сэкономить на оплате квадратных метров и коммунальных услуг.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых дешевых вариантов аренды комнаты в Днепре.

Самая дешевая комната в аренду в Днепре нашлась неподалеку от Ботанического сада. В месяц просят за нее 1 тысячу грн. Жилье находится в частном трехкомнатном доме. В помещении уже живут два человека, то есть будущему квартиранту нужно будет платить 1/3 за коммунальные услуги. Как пишет автор объявления, состояние комнаты жилое, есть мебель, в доме все удобства и горячая вода.

Снять комнату в Днепре в районе жилмассива Парус в частном доме обойдется 1,5 тыс грн в месяц. Все удобства в доме. В комнате есть спальное место, стол, шкаф, большой цветок и тонкий ковер на полу. Арендатору выделят полку в холодильнике.

Аренда комнаты в районе улицы Янтарной в Днепре обойдется от 1,6 тыс грн в месяц. Жилье находится в многоквартирном доме. В двухкомнатной квартире также проживает хозяйка помещения. В комнате есть все, что нужно для проживания, а также квартирант сможет пользоваться стиральной машиной, микроволновкой и другой техники. Коммунальные платежи будут разделены пополам с хозяйкой. Дополнительно от арендатора может потребоваться небольшая помощь по дому.

За 1,8 тыс грн в месяц можно снять комнату на жилмассиве Победа-6 в Днепре. Квартира, где находится комната расположена на среднем этаже 10-ти этажного дома. Всего в помещении три комнаты, кто проживает в двух других – неизвестно. В комнате для арендатора был косметический ремонт, есть диван, стол, шкаф. В квартиру проведен интернет. Комната не проходная.

Снять комнату в частом доме в Краснополье в Днепре обойдется в 2 тыс грн в месяц. Находится она на втором этаже. В доме есть все удобства, в комнате есть вся необходимая для проживания мебель – от кровати до стула и телевизора. За коммуналку придется доплатить еще 1 тыс грн в месяц. В комнате могут проживать 2 человека, но тогда ее стоимость вырастет до 3,5 тыс грн в месяц.

Снять комнату в доме в районе проспекта Гагарина обойдется в 2,4 тыс грн в месяц. В доме уже проживают квартиранты. В комнате есть кровать, шкаф, небольшой стол и телевизор. Все удобства – в доме, индивидуальное отопление.

Снять комнату в частном доме неподалеку от парка Глобы в Днепре обойдется в 2,5 тыс грн в месяц. В доме проживает хозяйка. Есть возможность проживания с домашними животными. Комната большая, на два окна. В ней есть диван, стулья, сервант, шкаф, телевизор, стол. Все удобства в доме.

За 2,8 тыс грн в Днепре можно снять комнату в начале проспекта Мазепы. За эти деньги квартирант получит помещение с мебелью, возможность пользоваться техникой. В комнате стоит отдельный холодильник. Квартира трехкомнатная, во всем жилье недавно был ремонт. Кто еще проживает в помещении – не сказано.

Аренда комнаты на квартире в районе жилмассива Левобережный в Днепре обойдется в 3 тыс грн в месяц. Жилье находится в двухкомнатной квартире, расположенной на последнем, 10 этаже дома. Проведен беспроводной интернет. В комнате косметический ремонт, есть вся необходимая для проживания мебель и техника.

Снять комнату в районе жилмассива Тополь-1 в Днепре обойдется в 3,5 тыс грн в месяц. Жилье находится на третьем этаже высотного дома. В комнате раскладывающийся диван, есть шкаф, стол, кресло. Есть телевизор и проведен интернет.

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