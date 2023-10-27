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  • Які підприємства у Дніпрі можуть бронювати співробітників від мобілізації: умови

Які підприємства у Дніпрі можуть бронювати співробітників від мобілізації: умови

Сьогодні 17:27
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Бронювання не звільняє військовозобов’язаного співробітника від мобілізації, а лише відтермінує строк, коли його можуть викликати до військомату повісткою. «Оновлювати» бронювання потрібно раз на півроку.

Новости Днепра про Які підприємства у Дніпрі можуть бронювати співробітників від мобілізації: умови

Журналісти dnepr.info дізнались, які підприємства у Дніпрі можуть забронювати своїх співробітників та що для цього потрібно.

Забронювати співробітника на півроку від мобілізації можуть не лише комунальні, а й приватні підприємства та фірми. Головне, щоб організація мала важливе значення для економіки України, виконувала спеціальні завдання для оборони,  забезпечувала діяльність тих, хто опікується обороною або вважався підприємством критичної інфраструктури. Керівництво може забронювати до 50% від усіх чоловіків, які працюють на таких підприємствах. Але можливі й винятки – для цього директори установ мають обґрунтувати, чому їм потрібні співробітники.

Наказом Мінекономіки затверджено критерії визначення підприємств, які вважаються важливими для економіки України. Ознайомитись з ними можна тут. 

Подавати документи на бронювання можуть підприємства, які відповідають мінімум трьом пунктам зі списку. Серед основних пунктів: організація має бути резидентом «Дія. Сіті», загальна сума податків, зборів та платежів, зокрема ЄСВ протягом звітного податкового року має бути більше 1,5 млн євро, або ж підприємство має мати важливе значення для національної економіки або задовольняти потреби територіальної громади, а розмір середньої зарплати працівників має бути не меншою за розмір середньої в регіоні за IV квартал 2021 року.

Як відбувається бронювання співробітника

Підприємство, яке хоче забронювати співробітника, подає документи до територіального центру комплектування і протягом 20 днів чекає відповіді від ТЦК. Після цього співробітник установи має прийти до терцентру та отримати документ про бронювання.

 

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Новости Днепра про Які підприємства у Дніпрі можуть бронювати співробітників від мобілізації: умовиУкраїнська Новости Днепра про Які підприємства у Дніпрі можуть бронювати співробітників від мобілізації: умовиРусский

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