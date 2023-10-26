Как перед сносом выглядела одна из последних «екатерининок» на набережной Днепра: в окружении «Амстердама» и строительных кранов (ФОТО) 

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела последняя такая «екатерининка» в Днепре, где находилась и когда ее снесли.
Каменьей называли район от Литейной улицы до парка Шевченко в Днепре. Это была прибрежная часть реки с крутыми склонами и подъемами. Особенностью местности было обилие камней различного «калибра» — от мелких острых камешков до валунов в несколько килограмм. В Каменье было несколько улиц: Мусманская гора, Новая, Каменная, Колодезная и другие.
Застраивался район хаотично, первые здания стали появляться тут в 1860-х годах, когда город начинал понемногу расти и расширяться. Территория заселялась самовольно, а район считался полукриминальным.
Строились тут в основном одно и двухэтажные домики. Все удобства были на улице.
Существовала Каменья до 1970-х годов, когда жильцов стали постепенно расселять, а сам район – перестраивать.
В 2000- в Каменье еще оставалось несколько небольших домиков с множеством входов – в старинные дома после окончания Второй мировой войны селили сразу по несколько семей – им давали по комнате и жильцы, как могли дооборудовали помещения – делали отдельные входы, пристраивали веранды.
К 2007 году Каменья окончательно перестала существовать. К тому времени тут оставалась всего одна двухэтажная «екатерининка» в окружении огромного количества высоток и строительных кранов. Ее также снесли.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Д. Островский, Д. Долинский, блог Артема Костюка
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