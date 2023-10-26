Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовой

Журналисты dnepr.info узнали, каким категориям военных положены выплаты в 100 тыс грн.
Ранее 100 тыс грн выплачивали тем, кто воюет на передовой, находится в плену или получил ранение на фронте. Теперь к ним прибавилось еще несколько категорий, среди которых: военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, но при этом они могут не пребывать в районе ведения интенсивных боевых действий. Ранее они получали 30 тыс грн. Тем, кто осуществляет разминирование в районах боевых действий. Выплачивают 100 тыс грн безвестно отсутствующим военным, а также в случае их смерти – родственникам погибшего воина.
Выплаты начисляются на основе справки о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях. Она подается руководителями пунктов управления, штабов войск, командирами воинских частей. К этой справке необходимо приложить боевой приказ командира части с указанием даты и регистрации номера, журнал боевых действий подразделения, рапорт командира о непосредственном участии военного в боевых действиях.
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