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  • Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовой

Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовой

Вчера 17:38
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Законодательством Украины предусмотрено, что военные, защищающие нашу страну на передовой могут получить премию до 100 тыс грн. Рассчитывается она пропорционально дням, проведенным на передовой. Премию выплачивают на основе данных от командиров. Но также предусмотрена выплата 100 тыс грн тем, кто не находится на передовой. В октябре 2023 года был обновлен перечень таких категорий военнослужащих.
Новости Днепра про Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовой

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Журналисты dnepr.info узнали, каким категориям военных положены выплаты в 100 тыс грн.

Кому будут выплачивать

Ранее 100 тыс грн выплачивали тем, кто воюет на передовой, находится в плену или получил ранение на фронте. Теперь к ним прибавилось еще несколько категорий, среди которых: военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, но при этом они могут не пребывать в районе ведения интенсивных боевых действий. Ранее они получали 30 тыс грн. Тем, кто осуществляет разминирование в районах боевых действий. Выплачивают 100 тыс грн безвестно отсутствующим военным, а также в случае их смерти – родственникам погибшего воина.

Какие документы нужны

Выплаты начисляются на основе справки о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях. Она подается руководителями пунктов управления, штабов войск, командирами воинских частей. К этой справке необходимо приложить боевой приказ командира части с указанием даты и регистрации номера, журнал боевых действий подразделения, рапорт командира о непосредственном участии военного в боевых действиях.

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Новости Днепра про Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовойУкраїнська Новости Днепра про Кому из военных в Днепре будут платить по 100 тыс грн: не только тем, кто на передовойРусский

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