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  • ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

25.10.2023 17:49
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В Днепре очень много необычных арт-объектов, памятников и скульптур и их число постоянно увеличивается. Часть этих объектов одни горожане хвалят, другие – терпеть не могут. Но все регулярно фотографируются возле них.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых необычных скульптур, которые можно увидеть в Днепре.

Дементоры в цветах

Эти две необычные статуи появились в Днепре недавно. Они установлены возле одного из магазинов в районе улицы Святослава Хороброго. Внешне похожи на женщин, которые держат в руках цветы и скрывают свои лица под покрывалом. Статуи выглядят так, словно с них еще не сняли брезент и вот-вот их лица откроют. Но также из-за «покрывала» на голове они похожи на дементоров из книг про Гарри Поттера.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Приведения в центре

Владельцы торговых точек в Днепре как могут украшают свои заведения к Хэллоуину, который в мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября Поэтому в Днепре появляются также и временный арт-объекты в тематике праздника.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Так, три приведения в окружении тыкв и «летучих мышей» «поселилось» на улице Короленко. Выглядят они довольно стильно – в бейсболках и черных очках.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Железные человечки

На улице Южной возле одного из бизнес-центров сидят два вот таких необычных «человечка». Появились они там в 2021 году. На лавочке, где сидят железные люди есть место для третьего человека. Так что каждый может сделать фото рядом с необычным арт-объектом.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Глиняный гном

На улице Святослава Хороброго в тени деревьев притаился небольшой глиняный гном. Сидит он в цветах и выглядит очень необычно. Скульптуру нелегко заметить, если не смотреть вниз специально.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

Узел преткновения

Часть горожан ругают этот арт-объект на улице Яворницкого, другие – наоборот, хвалят, а вот дети от него в восторге и любят не только фотографироваться возле «Узла», но и лазить по скульптуре. Мало кто знает, что лежащие рядом с двумя узлами камни являются частью композиции. Как поясняют авторы конструкции первый посыл арт-объекта – это белые камни и теплые тона как отсылка к чему-то теплому, курортному, другому миру. Также «Узел» является символом того, что происходит внутри самого человека, а также это отсылка к самому городу – узел изготовлен из нержавеющей стали, а Днепр является промышленным городом, стали и гранита.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)

 

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Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 необычных арт-объектов в Днепре: дементоры с цветами, приведения и глиняный гном (ФОТО)Русский

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