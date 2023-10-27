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  • Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Сегодня 14:54
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Осень в Днепре – идеальное время для создания уличных фотографий. Погода пока что позволяет не надевать на себя очень теплые вещи, шапки и шарфы, а улицы радуют обилием желтых и красных листьев на деревьях и под ногами. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 мест для проведения тематической осенней фотосессии в Днепре.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Тоннельная балка

Если хочется много тематических осенних фото и чтобы никто не мешал во время фотосессии – советуем отправиться в Тоннельную балку. Тут можно сделать фото в желтых, красных и темно-зеленых листьях, которые пока еще есть на деревьях. В балке множество локаций: можно сделать несколько осенних фото у тоннеля, либо использовать в качестве аксессуаров для съемки остатки украшений-статуй из бывшего тут когда-то кафе, у ручейка либо просто наделать кадров среди пешеходных троп.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Старая смотровая площадка

Все знают, где находится смотровая площадка парка Шевченко. Но мы предлагаем устроить фотосессию на месте, где когда-то была смотровая площадка. Находится это место с правой стороны ресторана «Маяк». Тут в 1950-х годах стоял памятник Кобзарю, но сегодня от него остался только постамент, а от самой смотровой площадки – старинный парапет. Но тут есть много деревьев и всегда много листьев, а значит – идеальное место для тематической фотосессии.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Остров

На Монастырском острове также много мест для проведения осенней фотосессии. Устроить ее можно на аллейке, неподалеку от памятника Шевченко, спуститься к самому берегу Днепра и сделать несколько фото среди желтых листьев и у воды. Также необычно будут смотреться фотографии, сделанные на пляже либо на аллеях острова или в зоне аттракционов.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Старинная беседка

Прогуливаясь по парку Глобы рядом с колесом обозрения можно увидеть колонны ротонды в стиле 1940-х годов. Находится она во дворе одного из домов на улице Староказацкой. У беседки нет крыши, но есть 8 колонн и несколько лестниц-подходов. Нельзя сказать, что она находится в отличном состоянии – ей необходим ремонт, но для проведения фотосессий она подходит идеально. Внешне ротонда напоминает декорацию к романтическо-мистическому фильму. Считается, что архитектор, проектировавший беседку создал ее для своей жены. Женщине очень нравилась ротонда, что находится в Киеве на Подоле, вот муж для нее и создал копию строения. Правда это или вымысел – сказать сложно.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Необычная лестница

Двор бывшего дома инженера Непокойчицкого в Днепре считается одним из самых популярных мест для фотосессий в Днепре. Все – из-за необычной лестницы, которая украшает вход дома. Она очень необычна и имеет два спуска. Антураж старинного дома и красивой, полукруглой лестницы идеально подходит для красивых кадров.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Парк Сагайдак

Парк Сагайдак на левом берегу Днепра – еще одно идеальное место для проведения фотосессий. Устроить съемку можно как у воды, на берегу Днепра, так и в глубине парка, среди множества деревьев. В первом случае на кадрах будет прекрасный фон-вид на правый берег города, во втором – большое количество желтых листьев.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Яхт-клуб

Яхт-клуб «Сич» на Победе подойдет тем, кто хочет видеть на фото красивый осенний фон, но без обилия листьев под ногами. Также тут можно посмотреть на павлинов, уток, гусей, плавающих в воде ондатр.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Студенческий парк

Парк Гагарина можно условно разделить на две части: та, что облагорожена, где есть лавочки и вымощенные дорожки и та, где есть только деревья и листья. Последняя находится ближе к стадиону. В парке много деревьев, осенью он весь становится желтого цвета, а листья приятно шуршат под ногами.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Лесопарк

На жилмассиве Северный, недалеко от жилых домов находится большой сосновый парк. Идеальное место для тех, кто хочет запечатлеть на кадрах мягкую осень, но не хочет фотографий среди желтых листьев. Тут очень много высоких сосен, а вместо асфальта – протоптанные широкие дорожки.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

Набережная Днепра

Фотосессию в осеннем городе можно устроить на набережной. Тут есть все, что для этого нужно: красивый вид, деревья с пожелтевшими листьями, а если прийти на набережную рано утром, то можно увидеть, как от воды идет легкая дымка, похожая на туман. Главное в удачной фотосессии на набережной – минимальное количество людей вокруг. Чтобы их было как можно меньше – приходить сюда нужно как можно раньше.

Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лес

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Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лесУкраїнська Новости Днепра про Топ-10 необычных мест для осенней фотосессии в Днепре: ротонда без крыши, парапет 1950-х и сосновый лесРусский

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