Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого времени местность считалась районом городских дач.

К середине 1990-х годов территория Подстанции продолжила застраиваться и обустраиваться. Большую площадь занимали зеленые насаждения. Так, со своих окон жители одного из многоэтажных домов на Подстанции видели зеленые клумбы.

Но в 1999 году на месте просторной территории началось строительство МакДональдса. Он был открыт перед новым 2000-м годом.

А вот так выглядела территория на Подстанции до строительства заведения общественного питания.

Строить его решили на очень оживленном месте – рядом несколько жилых домов, плюс автомобили, проезжающие по направлению в центр города и обратно по разным улицам и проспектам.

Ранее на месте ресторана прогуливались местные жители.

МакДональдс на Подстанции сразу стал очень популярным среди жителей Днепра. В то время ресторанов быстрого питания в Днепре было открыто не так много и появление еще одного было настоящим событием.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», П. Славинский

Читайте также:

Українська Русский

Автор: