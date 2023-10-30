Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

К середине 1990-х годов территория Подстанции продолжила застраиваться и обустраиваться. Большую площадь занимали зеленые насаждения. Так, со своих окон жители одного из многоэтажных домов на Подстанции видели зеленые клумбы.
Но в 1999 году на месте просторной территории началось строительство МакДональдса. Он был открыт перед новым 2000-м годом.
А вот так выглядела территория на Подстанции до строительства заведения общественного питания.
Строить его решили на очень оживленном месте – рядом несколько жилых домов, плюс автомобили, проезжающие по направлению в центр города и обратно по разным улицам и проспектам.
Ранее на месте ресторана прогуливались местные жители.
МакДональдс на Подстанции сразу стал очень популярным среди жителей Днепра. В то время ресторанов быстрого питания в Днепре было открыто не так много и появление еще одного было настоящим событием.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», П. Славинский
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