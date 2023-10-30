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  • Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Сегодня 12:24
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Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать  в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого времени местность считалась районом городских дач.

Новости Днепра про Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

К середине 1990-х годов территория Подстанции продолжила застраиваться и обустраиваться. Большую площадь занимали зеленые насаждения. Так, со своих окон жители одного из многоэтажных домов на Подстанции видели зеленые клумбы.

Новости Днепра про Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Но в 1999 году на месте просторной территории началось строительство МакДональдса. Он был открыт перед новым 2000-м годом.

Новости Днепра про Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

А вот так выглядела территория на Подстанции до строительства заведения общественного питания.

Строить его решили на очень оживленном месте – рядом несколько жилых домов, плюс автомобили, проезжающие по направлению в центр города и обратно по разным улицам и проспектам.

Новости Днепра про Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Ранее на месте ресторана прогуливались местные жители.

МакДональдс на Подстанции сразу стал очень популярным среди жителей Днепра. В то время ресторанов быстрого питания в Днепре было открыто не так много и появление еще одного было настоящим событием.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»,  П. Славинский

 

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